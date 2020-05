Dans un contexte de lutte contre la pandémie de Covid-19, où les élans de solidarité se manifestent de toute part, le Programme d'appui au développement agricole et l'entrepreneuriat rural (Padaer II) n'a pas voulu être en reste. C'est ainsi que ledit projet a, ce jeudi 30 avril, remis un appui consistant au gouverneur de la région de Tambacounda au nom des gouverneurs des 4 régions d'intervention du projet (Tambacounda, Kédougou, Matam et Kolda). Des produits et du matériel adaptés à la lutte contre la Covid-19 d'une valeur de 19 millions de francs CFA vont être distribués aux 4 comités régionaux de gestion des épidémies.

En plus, les ménages vulnérables seront soutenus en intrants agricoles, dans ce contexte de coronavirus, pour une enveloppe de 1,5 milliard. Un autre montant de 1,2 milliard va faciliter l'accès aux intrants pour les ménages vulnérables des régions d'intervention.

En somme, le Padaer II contribue à hauteur de 3 milliards de francs CFA pour appuyer les comités régionaux de gestion des épidémies des 4 régions concernées.

Les producteurs seront aussi soutenus pour une bonne campagne agricole 2020-2021, afin de prévenir une crise alimentaire liée au coronavirus en milieu rural.

Lors de cette cérémonie officielle de remise symbolique, Babou Dramé, Coordonnateur national du Padaer, a informé que les différents appuis entrent dans le cadre du Programme de résilience économique et sociale Force-Covid-19, pour le renforcement du système de santé, du renforcement de la résilience sociale des populations, de la stabilisation macroéconomique et financière pour le secteur privé et du maintien des emplois, etc.

Dans le même élan, le coordonnateur soutient que cet accompagnement est la conséquence de l'impact du coronavirus qui sévit au Sénégal. Selon toujours M. Dramé, cette pandémie est en train de plonger la population rurale, jugée vulnérable, dans une précaire qui pourrait mener inéluctablement à une crise alimentaire. Car, analyse-t-il, "nous notons que les producteurs n'arrivent plus à écouler leurs productions, du fait de la fermeture des marchés, des restrictions des déplacements, de couvre-feu et des mesures qui sont prises ne favorisent pas la transformation des produits agricoles, encore moins leur valorisation".

Le coordonnateur a profité de cette occasion pour rappeler l'un des objectifs principaux du Padaer qui est d'"améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des petits producteurs, ainsi que de créer des emplois durables et des rémunérations pour les ruraux, en particulier les femmes et les jeunes." L'adjoint au gouverneur, chargé des affaires administratives, Cheikh Ndiaye, s’est félicité de cette initiative et a assuré que la distribution se fera dans la transparence aux ayants droit.

BOUBACAR CAMARA (TAMBA)