La ville de Touba demeure confrontée à des inondations récurrentes, malgré les travaux déjà réalisés. Afin de mettre fin à ce calvaire, l’association Touba Ca Kanam, sur ‘’ndiguël’’ du khalife général des mourides, a collecté plus d’un milliard de francs CFA.

‘’Œuvrer pour Serigne Touba. La communauté mouride a toujours pris des engagements et compté sur ses propres forces, pour conserver sa dignité. Ces engagements de la communauté ont permis la réalisation de la grande mosquée de Diourbel, en passant par les rails et la grande mosquée de Touba’’. Ainsi parlait, le 8 août dernier, lors de la cérémonie de lancement de l’opération ‘’Défar Yooni Touba Yi’’, Serigne Bassirou Mbacké Abdou Khadre. L’adresse du porte-parole aux mourides et autres bonnes volontés a été bien entendue.

Hier, en faisant le décompte des donations reçues, l’association Touba Ca Kanam, qui avait été instruite par le khalife général des mourides de chercher des moyens additionnels pour appuyer le programme d’urgence de lutte contre les inondations initiées à Touba par les pouvoirs publics, a fait part d’une collecte de 1 541 564 570 F CFA, après un mois.

Selon Serigne Abdoul Ahad Mbacké Djily, les donateurs résidant au Sénégal ont participé à hauteur de 1 316 066 745 F CFA. Viennent ensuite, par ordre, ceux qui sont en Europe, avec 113 736 160 F CFA, Amérique 77 726 800 F CFA, Afrique 29 887 565 F CFA et Asie 4 147 300 F CFA.

Pour le moment, 561 006 870 F CFA ont été décaissés dans le cadre des opérations déclenchées pour lutter contre les inondations dans la cité religieuse ; 321 tonnes de ciment ont été reçues, 2,200 tonnes de fer, 676 camions de sable, une pelle mécanique, deux motopompes, une électropompe, deux groupes électrogènes, 3 950 masques… ont été remis aux sinistrés.

Les inondations de la cité religieuse continuent d’être problématiques pour les différents régimes et les khalifes généraux qui se sont succédé à la tête de la confrérie mouride. Serigne Saliou Mbacké avait initié le programme d’assainissement de la ville en 2006. Serigne Cheikh Sidy Makhtar Mbacké avait, en 2012, contribué à hauteur d’un milliard. Pour améliorer de façon significative l’évacuation des eaux pluviales de la ville de Touba, qui constitue un gros problème dans le quotidien des habitants de la ville sainte pendant l’hivernage, l’Etat du Sénégal a mis en place un projet d’assainissement d’un montant de plus d’un milliard de francs CFA dans le quartier de Keur Niang.

Les travaux de cet important projet tant sollicité par les populations de ce quartier de Touba, ont été lancés en 2018 par Lassana Gagny Sakho, Directeur général de l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas). Ce qui n’a pas réduit les inondations, parce qu’il faut environ 10 milliards pour éradiquer les inondations dans la cité religieuse, d’après des experts.

