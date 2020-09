La région de Kolda lutte contre les inondations. Les sapeurs-pompiers ne cessent de multiplier les opérations de pompage. D’ailleurs, à ce jour, 77 maisons ont pu être libérées des eaux.

C’est une vaste opération de pompage des eaux qui se déroule dans la région de Kolda, depuis le début des inondations. A ce jour, 77 maisons ont été libérées des inondations. ‘’Au niveau du département de Kolda, nous avons pu libérer 77 maisons des eaux. Dans la commune de Kolda, c’est plus d’une dizaine de maisons où nous avons évacué des eaux. Dans le département de Vélingara, c’est trois maisons situées dans les quartiers HLM et Thiankang’’, précise le commandant de la 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kolda, le lieutenant Saër Mine.

Il ajoute que les quartiers les plus touchés par les inondations sont, entre autres, Bantagnel, Sinthiang Idrissa, Hilèle, Gadapara, Saré Kémo, Faraba, Sikilo ouest et Nord, Saré Moussa, Sinthiang Tountouroung, etc., situés dans la commune de Kolda. Et deux quartiers dans la commune de Vélingara. Il s’agit des HLM et Thiankang.

Malgré ces efforts consentis par les pompiers, la forte pluie enregistrée la nuit dernière a replongé certains quartiers dans le désarroi. ‘’Actuellement, avec la forte pluie d’hier, nous sommes en train de faire encore une reconnaissance dans les départements de Kolda et de Vélingara, pour savoir combien de maisons sont inondées et recommencer les opérations de pompage.

Il a tenté d’expliquer la source de ces sinistres. ‘’Les causes que nous avons constatées à Kolda sont : l’implantation des habitations dans les zones inondables. Par exemple, les populations sont allées s’installer dans les rizières et dans les bas-fonds. Raison pour laquelle, quand il y a une forte pluie, subitement, ces habitations sont envahies par les eaux. La deuxième raison, c’est la montée des cours d’eau ou du fleuve Casamance qui font que les maisons sont aussi envahies par les eaux’’, indique le lieutenant Mine.

Pour soulager les sinistrés, l’Etat du Sénégal a doté la 42e compagnie d’incendie et de secours des sapeurs-pompiers de Kolda d’un important lot de matériel de pompage et du carburant.

NFALY MANSALY