La Ligue démocratique a, à l’issue de son Secrétariat permanent, invité le gouvernement à faire de la lutte contre les inondations une priorité dans les politiques publiques. Le parti allié du pouvoir se dit également favorable à une évaluation exhaustive du Plan décennal de lutte contre les inondations, afin d’y apporter des corrections.

Les acteurs politiques ont décidé de prendre en main la question des inondations. Ainsi, après le Pastef, le PDS et le Rewmi, c’est au tour de la Ligue démocratique (LD) de se pencher sur le phénomène.

L’allié du parti au pouvoir a profité de son dernier Secrétariat permanent pour examiner cette question des inondations provoquées par les pluies diluviennes des samedi 5 et dimanche 6 septembre 2020. La LD estime que la lutte contre l’ampleur des inondations, devenue un fléau aux conséquences économiques et sociales énormes, doit rester une priorité dans les politiques publiques. ‘’C’est pourquoi, après avoir salué les résultats satisfaisants obtenus dans la lutte contre les inondations, elle invite le gouvernement, surtout dans ce contexte de dérèglement climatique, à se donner tous les moyens utiles pour atténuer l’impact des catastrophes naturelles sur les populations’’, lit-on dans le communiqué.

Le Secrétariat permanent de la LD n’a pas manqué de se féliciter de la décision du président de la République consistant à procéder à l’évaluation globale du Plan décennal de lutte contre les inondations (2012-2022). Les membres du SP de la Ligue démocratique sont d’avis qu’une évaluation exhaustive dudit plan est nécessaire, en vue d’apporter les correctifs indispensables, qui permettent des solutions structurelles dans la lutte contre les inondations.

Dans un autre registre, les alliés de Macky Sall sont aussi, durant leur rencontre, revenus sur la situation du coronavirus au Sénégal. Ils ont, à cet effet, salué les résultats jugés ‘’très satisfaisants’’ obtenus dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. ‘’Il adresse, d’une part, ses vives félicitations au gouvernement et à l’ensemble du personnel soignant et, d’autre part, renouvelle son appel aux populations pour le respect strict des mesures barrières édictées par les autorités sanitaires en vue de mettre fin à la propagation du virus’’, relève le communiqué.

Par ailleurs, sur la situation internationale, la LD se dit vivement préoccupée par les violences préélectorales notées en Côte d’Ivoire et en Guinée. Sur la même lancée, pour le Mali, elle appelle toutes les parties prenantes à privilégier le consensus dans l’intérêt exclusif du peuple malien. ‘’Afin d’éviter à ces pays frères des frictions aux conséquences incommensurables, il invite, d’une part, tous leurs acteurs politiques à mettre les intérêts majeurs de leurs peuples respectifs au-dessus de leurs ambitions personnelles et, d’autre part, appelle tous les citoyens africains épris de paix et de justice à se mobiliser pour sauvegarder la stabilité de la sous-région’’.

Cependant, pour la LD, les évènements en cours en Côte d’Ivoire, en Guinée et au Mali montrent à suffisance l’importance capitale du dialogue dans la résolution pacifique des conflits politiques. Toute autre voie installerait, à leurs yeux, le chaos dans ces pays. ‘’(…) Le Secrétariat permanent de la Ligue démocratique s’est félicité du franc succès des travaux de la Commission politique du dialogue national. Il adresse ses félicitations à tous les acteurs qui ont pris part à ce dialogue et les exhorte à poursuivre dans cette voie pour consolider davantage la démocratie sénégalaise’’.

HABIBATOU TRAORE