Le haut-commandant de la Gendarmerie nationale (Haucomgen) et directeur de la Justice militaire, est dans le sud du pays où il annonce un important programme de lutte contre l’insécurité.

Après les zones nord et ouest du pays, il y a de cela quelques semaines, le haut-commandant de la Gendarmerie nationale et directeur de la Justice militaire est en visite dans le sud du pays, depuis le 28 novembre dernier. L’objet de cette visite du général de division Jean-Baptiste Tine, est de s'enquérir des conditions de vie et de travail des unités dans les régions de Kolda, Sédhiou et Ziguinchor. Le haut-commandant souhaite aussi voir le niveau d'exécution des instructions données durant sa visite de prise de contact, juste après sa nomination en fin 2019. L’autre objectif est d'évaluer l'activité opérationnelle des unités, le niveau du soutien logistique et de prendre des mesures pour rehausser les capacités de la gendarmerie dans la zone.

‘’Les perspectives de la gendarmerie en légion Sud sont nombreuses et entrent en droite ligne avec les objectifs de rationalisation du maillage et l'adaptation de la posture. Tout ceci dans une dynamique globale de montée en puissance, à l'horizon 2025. Les unités territoriales comme les brigades seront renforcées en effectifs, d’autres seront créées sous forme de brigades de proximité. Des ESI (escadron de surveillance et d’intervention) seront érigés à Kounkané et Sédhiou, pour appuyer les brigades dans la lutte contre les trafics, la coupe de bois et les autres formes de criminalité’’, informe le général Tine.

Dans les interactions avec les personnels, le commandant en chef des gendarmes exhorte à plus de vigilance et de professionnalisme pour toujours mériter cette confiance des autorités et des populations.

Logements sociaux pour les gendarmes

‘’Si je décide de renforcer les moyens et d'améliorer les conditions, c'est pour que le service s'en porte mieux. Il faudra aussi que les gendarmes fassent preuve d'humanisme et de respect envers la population. Je veux qu'ils restent dans une posture d'éthique et déontologique. J’ai demandé à la coopérative d'habitat de proposer des programmes de logements sociaux décentralisés où des cités seront bâties dans les capitales régionales, en fonction de la demande. Globalement, les unités se portent bien, la gendarmerie est bien présente dans les régions visitées. Les défis majeurs sont l'infrastructure et les effectifs. Ils seront adressés très prochainement pour consolider notre efficacité et permettre aux communautés de se sentir plus en sécurité’’, précise-t-il.

Pour finir, il a remercié les autorités administratives, locales et coutumières, les forces de défense et de sécurité (FDS) pour leur appui, soutien et collaboration avec ses unités dans l'exercice de leur service.

REORGANISATION DE LA GENDARMERIE EN CASAMANCE Désormais, Kolda est détachée de Ziguinchor HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR) Le général Jean-Baptiste Tine, Haut-Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la Justice militaire, avec la gendarmerie territoriale, l’Etat-major de la gendarmerie ainsi que les services de soutien, était en tournée, cette semaine, dans la région de Ziguinchor, pour y évaluer les activités opérationnelles. Et identifier, notamment, les manquements et les gaps afin d’y apporter, avec diligence, les correctifs nécessaires. Dans le même temps, il s’est agi, toujours selon lui, de remobiliser les troupes, dans le cadre du processus de retour à la normalisation engagé dans la région de Ziguinchor. Ce faisant, le général Tine a annoncé des orientations nouvelles : ‘’C’est pour moi le lieu de faire des annonces dans le sens de la départementalisation de notre organisation. La légion Sud, celle de Ziguinchor, va être amputée de sa partie de Kolda, avec la création d’une légion basée à Kolda. A Ziguinchor, une unité va être déployée au Cap Skirring. Il y aura la création de brigades à Nyassia, à Niaguis et le commandement de compagnie à Oussouye et à Bignona’’. Il explique : ‘’Il s’agit, simplement, de lever le niveau de représentation de la gendarmerie au niveau le plus adapté possible, celui de la préfecture, qui aura pour interlocuteur un capitaine ; pour rapprocher les brigades de leur circonspection, au lieu d’avoir des brigades de département. Et plus de gendarmes au mètre carré.’’ Au total, se réjouit le général Jean-Baptiste Tine, il s’agit d’une visite très fructueuse et très enrichissante, qui permet d’envisager 2021 sous de bons auspices. Il a rendu visite, naturellement, au gouverneur de la région, au commandant de la zone militaire n°5. Egalement, il a eu ‘’le plaisir’’ de rencontrer le roi d’Oussouye, celui de Kagnout, d’Essaout et de Djicomol. Il conseille aux troupes de renforcer le partenariat avec les populations, les autorités administratives, judiciaires et coutumières dans la co-production de la sécurité. HUBERT SAGNA (ZIGUINCHOR)

CHEIKH THIAM