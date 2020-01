Papa Sow a promis de lutter dignement contre Siteu, malgré son exclusion de l’écurie Fass. Les deux lutteurs ont décliné leurs ambitions, hier, à l’occasion de la cérémonie officielle de lancement de leur combat prévu le 5 avril 2020.

Exclu récemment de l’écurie Fass, Papa Sow reste confiant pour son combat contre Siteu. Le résident des Parcelles-Assainies a été exclu par les dirigeants de l’écurie Fass, qui lui reprochent de privilégier ses relations avec Modou Lô au détriment de son écurie d’origine. Mais le petit frère d’Ouza dit ne pas être perturbé par cette exclusion survenue à moins de quatre mois de sa confrontation avec le chef de file de l’écurie Lansar.

Il a fait la déclaration hier, à l’occasion de la cérémonie de lancement de son duel avec Siteu prévu le 5 avril 2020. Selon lui, les responsables de l’écurie Fass ont le droit de le faire sortir de leur association, mais cette exclusion n’aura aucune incidence sur sa carrière et sa popularité. ‘’Les dirigeants de l’écurie Fass peuvent me faire sortir certes, mais ils ne peuvent rien contre moi. Je leur dit qu’ils ne peuvent pas m’exclure du quartier de Fass où je dispose plus de droits qu’eux’’, a-t-il averti.

Interpellé sur une éventuelle création de sa propre écurie avant son combat contre Siteu, Papa Sow a préféré maintenir le flou. ‘’Ma sortie de l’écurie Fass fait partie de mon destin. C’est pourquoi, elle est arrivée avant la fin de ma carrière. Je ne peux pas dire si je vais créer mon écurie ou si je vais intégrer l’écurie des Parcelles. Tout ce que je peux dire, c’est que je vais honorer mon contrat. Je viendrai le jour du combat lutter dignement’’, ajoute-t-il.

Le frère d’Ouza Sow a également averti son adversaire dans ce qui est qualifié de ‘’choc des guerriers’’. L’ancien poulain de Moustapha Guèye a recommandé à Siteu de s’entrainer davantage, en raison de la complexité et de l’importance du combat.

Siteu a aussi manifesté son optimisme. Le leader de l’écurie Lansar a promis de battre son vis-à-vis qu’il ne considère pas comme un adversaire légitime. ‘’Le combat ne sera pas aisé comme tu le crois. Tu n’es pas mon adversaire. Je devais affronter un autre lutteur de ton écurie’’, recadre-t-il.

Examen de passage

Le combat Siteu-Papa Sow peut être considéré comme un examen de passage pour accéder à la ‘’cour des grands’’. Il est aussi une occasion pour ces deux espoirs de se relancer, après leurs défaites concédées respectivement contre Gouye Gui et Ama Baldé. Le vainqueur pourra affronter ultérieurement des ténors comme Modou Lô, Ama Baldé, Lac de Guiers 2… Mais Papa Sow aura également la lourde tâche de démontrer aux dirigeants de son ancienne écurie qu’il peut réussir sa carrière sans eux.

Papa Sow est beaucoup plus expérimenté, avec ses 20 victoires. Siteu a eu l’avantage de cumuler la lutte avec le MMA (Mixed Martial Arts). Il a obtenu deux succès dans ce nouveau sport au courant de l’année 2019. Le protégé de Max Mbargane a dominé Aaron Brink le 4 juin et Carl Culpepper le 28 septembre 2019.

OUMAR BAYO BA