Balla Gaye 1 s’en allé. Le mentor et entraineur du champion de Guédiawaye, Balla Gaye 2, a succombé à une longue maladie, hier, et a été inhumé à Cambérène.

Le monde la lutte est en deuil. L’ancien lutteur Balla Gaye 1 est décédé, ce dimanche, et inhumé à Cambérène. Le mentor et entraineur de Balla Gaye 2 a été emporté par une longue maladie qui l’avait éloigné de l’arène, ces dernières années. D’ailleurs, il avait fait une sortie dernièrement dans les médias pour solliciter de l’aide. Très remonté contre le traitement que lui a réservé la famille de la lutte, l’ancien champion n’a pas manqué de fustiger le comportement de celle-ci. ‘’Ils n’ont rien fait pour moi. Ils m’ont lâché. Aucun d’entre eux ne m’a soutenu ou appuyé sur quoi ce soit. Mais, en tant que musulman et croyant, nous ne pouvons qu’accepter la volonté divine. Peut-être qu’un jour, le Tout-Puissant m’enlèvera cette maladie’’, avait-il déploré dans Sunulamb.

A la suite de l’annonce du décès de Balla Gaye 2, le ministre des Sports a réagi, en lui rendant hommage pour les services rendus à la lutte sénégalaise. ‘’C’est avec tristesse et consternation que j’ai appris ce matin, le rappel à Dieu de Balla GAYE n° 1, ancien champion de lutte et entraineur de Balla Gaye n°2. J’exprime toute ma compassion à cette perte et présente mes condoléances les plus attristées au peuple Sénégalais, au monde de la lutte, à sa famille éplorée et à Balla Gaye n°2 dont il était l’entraineur’’, a-t-il déclaré dans un communiqué parvenu à EnQuête. Le chef du département des Sports a rappelé ce que représentait le défunt dans ce sport. ‘’Balla Gaye n°1 a toujours œuvré pour le développement de la lutte. Comme lutteur d’abord, puis comme entraineur et formateur, en atteste l’école de lutte qui porte son nom et qui a vu éclore beaucoup de champions.’’

Les acteurs de la lutte ont également réagi à l’appel à Dieu de ce grand nom de cette discipline. C’est le cas de son poulain, Balla Gaye 2, sur Luttetv.com. Attristé par le décès de son homonyme, le fils de Double Less a prié pour le repos éternel de son ancien entraineur. ‘’J’ai perdu un grand homme. Il a tout fait pour moi. Il m’a appris à lutter. Il était avec moi tout le temps et partout. Il m’aimait beaucoup. Il me considérait comme son fils.’’ L’ancien Roi des arènes rappelle également que le défunt est le premier à ouvrir une école de lutte où il a consacré toute sa vie aux lutteurs qu’il encadrait. ‘’C’est difficile, mais on s’en remet à Dieu’’. Pour sa part, Boy Niang 2 retient l’’’éducateur’’ qu’était Balla Gaye 1. ‘’C’est une icône de la lutte. Il avait l’habitude de dire que tous les lutteurs sont ses enfants.’’

LOUIS GEORGES DIATTA