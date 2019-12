Le combat Modou Lô - Ama Baldé est une exigence du public sénégalais et arrive à son heure, selon le consultant de lutte Omez Diagne, interrogé par ‘’EnQuête’’. Pour lui, la pression sera du côté du Roc des Parcelles Assainies, qui met sa couronne de Roi des arènes en jeu face à un jeune loup avide de gloire.

Le combat Modou Lô – Ama Baldé a été ficelé par Luc Nicolaï. Peut-on dire que c’est une affiche inédite, compte tenu du statut des deux lutteurs ?

C’est une grande affiche. Il s’agit d’un combat très pertinent et attendu par le public sénégalais. Ils sont de la même génération, même si Modou Lô a un peu devancé Ama Baldé dans l’arène. La convergence a permis, aujourd’hui, à Ama Baldé de pouvoir rencontrer Modou Lo par rapport à ses performances. C’est un challenge pour Modou. Il a eu à rencontrer pas mal de ténors, sauf Tapha Tine.

Ama a fait le tour de sa génération jusqu’à participer à un tournoi Tnt où il a eu à rencontrer et battre Zoss, Tapha Tine et Gouye Gui. Aujourd’hui, sa cote a grimpé. Il a montré qu’il est dans une bonne fourchette.

Pourtant, certains ont estimé qu’Ama Baldé devait passer par certains ténors comme Eumeu Sène ou Balla Gaye 2, avant de croiser Modou Lo, Roi des arènes…

Ama Baldé ne va pas rencontrer Balla Gaye 2 parce qu’il y a des liens de parenté entre eux. Peut-être les ténors qu’il pouvait affronter sont Bombardier ou Gris Bordeaux, qui était démarché l’année passée, mais n’a pas accepté. Il ne lutte pas avec Lac de Guiers 2 ; donc, il ne reste pas de lutteurs pour faire face à Ama Baldé.

Le résultat de ce combat pourrait avoir quelles incidences sur chaque lutteur et sur l’arène sénégalaise, en général ?

Ces deux lutteurs sont dans la même cage. Les gens disent Vip, mais c’est parce qu’il y avait conflit de générations entre eux et les autres comme Yékini, Baboye, Tyson, etc., qui ont quitté. Aujourd’hui, si l’un d’eux perd le combat, cela n’aura pas beaucoup d’incidences. Dans deux, trois ans, Eumeu Sène et Bombardier vont partir. Si Ama Baldé perd ce duel, cela ne changera rien à son plan de carrière. Certes, sa courbe de progression va descendre d’un palier. Il peut revenir prendre des revanches ou en accorder à Gouye Gui ou Tapha Tine. Mais le fait de rencontrer Modou Lo, cela lui fait un bon challenge.

Maintenant, la pression sera du côté de Modou Lo qui voudrait avoir une autre année de règne. S’il met sa couronne en jeu face à un jeune talent en ascension, il doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour pouvoir conserver sa couronne.

Tous les deux ont des atouts, c’est-à-dire l’expérience pour Modou Lô et la détermination pour Ama Baldé…

Oui, l’expérience de Moudou Lo peut jouer en sa faveur. Je le disais plus haut, ils sont de la même génération et ils se sont même rencontrés en lutte simple où Modou avait pris le dessus. Leur différence d’âge doit tourner autour de quatre, cinq ans. Modou l’a devancé en lutte avec frappe. Donc, cela peut faire la différence. Par contre, Ama Baldé est un gosse ambitieux. Il a de la détermination. C’était aussi le cas de Modou Lo auparavant. Il avait un objectif, c’est-à-dire être Roi des arènes. Ses ambitions lui ont permis de dépasser plusieurs paliers et d’atteindre son objectif.

LOUIS GEORGES DIATTA