Non-content de l’arrêt définitif de la Ligue 1, Jean-Michel Aulas se démène pour tenter de trouver une solution en faveur de l’Olympique Lyonnais. Le président du club rhodanien espère d’ailleurs que l’UEFA l’aidera à obtenir gain de cause.

"On a eu confirmation qu'il n'y avait pas eu de date du 3 août imposée par l'UEFA. Il aurait donc été possible de redémarrer en attendant d'avoir le protocole sanitaire qui convenait, d'attendre de voir comment les Allemands s'en sortaient... pour savoir comment on aurait pu redémarrer. J'avais imaginé alors de trouver une solution qui aurait permis de redémarrer début août, d'avoir ce championnat en août. De toute façon, le président de la FFF maintient les finales de coupes", a d’abord indiqué le boss des Gones pour La chaîne L’Equipe.

"Je sollicite l'UEFA, qui a indiqué qu'elle serait amenée à prendre des dispositions pour les pays qui prendraient des décisions contraires à ce qu'elle souhaitait. Si l'UEFA appelle la LFP à regarder ce qui a été dit, il me semble que la raison fait qu'on doit se reposer la question. Si c'est possible de manière sanitaire, il faudrait peut-être regarder de plus près", a rajouté Aulas. Tenace, JMA !