Sous contrat jusqu'en juin prochain, l'attaquant de l'Olympique Lyonnais Memphis Depay (26 ans, 10 matchs et 5 buts en L1 cette saison) n'a pas écarté un possible départ lors du prochain mercato d'hiver en janvier. Mais de son côté, le président des Gones Jean-Michel Aulas a tenu un discours différent pour le futur du Néerlandais.

"Memphis, je n'ai pas les yeux de Chimène pour lui, mais je pense qu'il peut apporter à l'Olympique Lyonnais une dimension que tout le monde souhaite avoir pour l'OL. Donc, non, a priori on ne va pas le garder (au terme de son contrat, ndlr).

J'ai été le premier à dire qu'il ne partirait pas à Barcelone. Personne ne m'a écouté à l'époque du mercato puisqu'on le voyait partir. (...) Il faut absolument réussir la saison. On a mal démarré, mais on est en capacité d’aller plus haut, donc il va rester", a fait savoir le patron de l'OL sur les ondes de la radio RMC.

Reste à savoir si Depay va accepter cette décision dans l'hypothèse d'une offensive du FC Barcelone.