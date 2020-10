Malgré sa volonté de rejoindre le FC Barcelone à moins d’un an de la fin de son contrat avec l’Olympique Lyonnais, l’attaquant Memphis Depay (26 ans, 6 matchs et 4 buts en L1 cette saison) a vu son transfert capoter en raison des difficultés financières des Blaugrana. Le président de l'OL, Jean-Michel Aulas, a dévoilé les coulisses de ce dossier et annoncé que le Néerlandais a bien l’intention de mettre les voiles dès le mois de janvier.

"Depuis le début, j'ai été clair avec Memphis. J'avais eu deux fois le président Bartomeu, à Barcelone, qui m'avait dit ne pas voir comment les choses pouvaient se faire. Je sais que Koeman l'a laissé espérer, et que Memphis était prêt à faire des efforts. Aujourd'hui, il est déçu, mais pas par rapport à l'OL, plutôt par rapport à Barcelone. Il va tout faire pour se trouver en situation d'aller là-bas en janvier", a révélé le boss rhodanien dans le cadre de la présentation des comptes semestriels du club.

De son côté, Aulas, qui était prêt cet été à lâcher le Batave pour 5 millions d’euros fixes plus 10 millions d’euros de bonus éventuels, ne s’opposera pas à cette éventualité qui permettrait à Lyon d'éviter un départ gratuit du Néerlandais en juin. "Ce n'est pas moi qui prendrai la décision, c'est Juninho, de la même manière qu'il a assumé toutes les décisions du mercato avec Vincent Ponsot. Rudi Garcia, lui, s'est battu corps et âme pour que Memphis reste. Je n'ai pas abandonné l'idée de le prolonger, mais comme il a toujours dit non, ça paraît difficile", a conclu "JMA".