La Rencontre africaine pour la défense des Droits de l’homme (R addho), la Ligue sénégalaise des droits humains (LSDH) et Amnesty International (AI)/Section Sénégal invitent les citoyens sénégalais à se conformer au respect scrupuleux des lois et règlements en vigueur, et aux mesures barrières préconisées.

Ces trois organisations de défense des droits humains ont sorti, hier, un communiqué conjoint pour déplorer les agissements des habitants de la Médina en période de couvre-feu.

Les jeunes de cette commune du département de Dakar ont violé, samedi soir, l’interdiction de sortie entre 20 h et 6 h du matin. ‘’Nos organisations ont constaté amèrement, comme l’ensemble de la population sénégalaise, une forme de défiance de certains jeunes de la capitale sénégalaise à l’égard des forces de défense et de sécurité chargées d’assurer le respect du couvre-feu.

Nos organisations tiennent à rappeler que la justiciabilité des droits fondamentaux garantis a pour corollaire une citoyenneté active et une éthique de responsabilité individuelle’’.