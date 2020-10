La chaleur persistera dans le pays, dans les prochaines 24 heures. Un communiqué de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météo (Anacim) repris par l’Agence de presse sénégalaise, il est fait ainsi état, dans ses prévisions, d’une chaleur humide qui sera notée sur le pays, notamment sur les régions Nord-Est et Centre où des pics de températures maximales avoisineront 36° à 38° C.

L’Anacim renseigne également que le climat sera marqué par la prédominance d’un temps stable sur une bonne partie du territoire, au cours des prochaines 24 heures, hormis les localités Sud et Centre-Sud où des risques de pluies sont prévus.

L’Anacim signale également que les visibilités seront généralement bonnes, tandis que les vents seront de secteur ouest à sud-ouest et d’intensités faibles à modérées.