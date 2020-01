L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) prévoit la présence d’une légère couche de poussière (depuis hier), notamment dans les régions Est et Centre du pays. Les visibilités seront réduites par une suspension de poussière sur le pays, surtout sur la partie est et centre, tandis que les vents seront du secteur nord-est à l’est et d’intensités faibles à modérées.

Dans son bulletin de prévision, l’agence a aussi annoncé un temps ensoleillé, qui prédominera sur le pays les prochaines 24 heures.

Elle prévoit, dans le même temps, une chaleur diurne sur les régions du sud et de l’est du Sénégal, avec des températures pouvant atteindre 34 à 36 °C, alors que le thermomètre ne devrait pas dépasser 31° C. Dans les localités nord et à Dakar, par contre, les ‘’maxima journaliers ne dépasseront pas 31°C. On assistera également au maintien de la sensation de fraicheur nocturne et matinale sur le territoire, particulièrement sur le littoral et la zone nord où des températures minimales de 15 à 18°C seront enregistrées’’.