L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) annonce une ‘’légère hausse’’ des températures maximales et un temps ‘’clément’’ qui seront notés au cours des 72 heures prochaines (à compter d’aujourd’hui).

Ce, sur la majeure partie du pays, à l’exception des régions Sud où la sensation de chaleur sera plus ressentie, avec des températures maximales qui tourneront autour de 36°C’’.

Par ailleurs, une fraîcheur nocturne et matinale se maintiendra tout au long de la période de validité, jusqu’à à samedi. Dakar, Saint-Louis et Matam connaitront, sur 48 heures, une légère réduction de visibilité provoquée par des particules de poussière en suspension sur Dakar, Podor, Saint-Louis et Matam. ‘’La poussière sera plus dense à partir de ce vendredi’’, poursuit l’Anacim qui prévoit des vents d’‘’intensité faible’’ ou ‘’modérée’’.