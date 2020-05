La famille du détenu El Hadj Thioune souhaiterait être édifiée sur les circonstances de son décès. L’autopsie ordonnée par le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel, est très attendue par les membres de sa famille qui ne sont pas convaincus par la thèse d’une mort naturelle.

Le détenu El Hadj Thioune vient allonger la longue liste des prisonniers morts dans les liens de la prévention. Le regretté, qui habitait le quartier Sourah de la cité religieuse de Touba, est décédé à la maison d'arrêt et de correction. Il purgeait une peine d'emprisonnement ferme, suite à une affaire de drogue où il a été reconnu coupable de trafic et de cession par le tribunal de grande instance de Diourbel et condamné à 2 ans de prison. Les circonstances de sa mort restent encore inconnues.

Le défunt, d’après des sources proches du milieu carcéral, souffrait de tétanos. Le corps est présentement au centre hospitalier régional Heinrich Lübke de Diourbel.

Le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Diourbel a ordonné une autopsie. Le défunt était âgé d'une cinquantaine d'années.

Pour rappel, en moins de sept mois, 6 détenus ont trouvé la mort en prison. Il s’agit de Moussa Guèye, décédé dans sa cellule des suites d’un malaise ; du sexagénaire Pape Diagne, âgé de 64 ans, retrouvé inerte dans sa cellule de la prison de Diourbel : une ‘’mort naturelle’’. Les autres détenus décédés durant cette période sont Serigne Fallou Ka et Moussa Diop.

Pour le premier nommé, trois policiers et un agent de sécurité de proximité en service au commissariat urbain de Mbacké ont été reconnus coupables et condamnés à 2 années de prison ferme pour coups et blessures ayant entrainé la mort sans intention de la donner. S’agissant du regretté Moussa Diop, il est passé de vie à trépas, à la suite d’une bagarre avec son codétenu Khadim Fall.

D’ailleurs, en son temps, l’inspecteur régional de l’Administration pénitentiaire de Thiès et Diourbel, Yankhoba Dembélé, confiait : ‘’C’est aux environs de 2 h 45 mn qu’une bagarre a éclaté entre deux détenus, à savoir la victime Mbaye Diop et son présumé bourreau. Malheureusement, le défunt a reçu un coup de pied au bas-ventre. Le chef de chambre a tambouriné à la porte et le surveillant de garde est venu pour les séparer. Les gardes pénitentiaires ont emmené illico presto le prisonnier blessé à l’infirmerie pour les premiers soins. C’est par la suite qu’il a été évacué à l’hôpital où finalement son décès a été constaté par le médecin légiste.’’