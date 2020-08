L’Observateur national des lieux de privation de liberté (ONLPL) s’est autosaisie et a dépêché une équipe d’observateurs aux fins d’effectuer une visite à la Maison d’arrêt et de correction (Mac) de Mbour. Dans un communiqué reçu hier à ‘’EnQuête’’, l’ONLPL souligne que par voie de presse, il a été informé que des détenus de cette Mac observaient un refus de s’alimenter.

Ceci pour dénoncer, d’une part, leurs ‘’mauvaises conditions de détention’’ résultant de la ‘’mauvaise qualité de l’alimentation, du manque d’eau et d’hygiène, de la promiscuité’’, de la présence de cas de Covid-19 dans la détention. Et, d’autre part, pour ‘’exiger’’ la visite des autorités judiciaires (procureur de la République et juge d’instruction). ‘’Tenant compte de ces révélations, l’observateur national Josette Marceline Lopez Ndiaye, en vertu de l’article 5 de la loi n°2009-13 du 2 mars 2009, s’est autosaisie et a dépêché une équipe d’observateurs aux fins d’effectuer une visite à la Mac de Mbour’’, informe l’ONLPL.

...L’ONLPL poursuit dans son communiqué que cette délégation, composée, entre autres, d’un commissaire divisionnaire de classe exceptionnelle de police à la retraite, d’un inspecteur d’administration pénitentiaire à la retraite et d’un expert en droits humains, a eu pour mission d’ouvrir une enquête. Ceci afin de vérifier le ‘’bien-fondé’’ des faits évoqués par les médias.

‘’Au terme de cette mission, les observateurs ont eu un entretien avec le directeur de l’établissement, des membres du personnel pénitentiaire et des détenus. Conformément au mode de fonctionnement de l’institution, un rapport général avec avis ou recommandations, est dressé et envoyé aux autorités compétentes’’, lit-on dans le communiqué.