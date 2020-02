Le chef de l’Etat a également fait le déplacement, hier, à la Maison du Parti socialiste, pour rendre hommage à son défunt allié. Pour Macky Sall, Tanor Dieng est toujours parmi nous. En atteste, dit-il, les marques utiles, précieuses et indélébiles laissées par le défunt dans la mémoire des Sénégalais. Ce qui lui a valu, d’après lui, le respect de tous les présidents qui se sont succédé à la tête du pays. ‘’Ousmane Tanor Dieng est incontestablement un homme de constance et de cohérence.

Il a su tenir avec calme et sérénité le flambeau socialiste. Il a été le capitaine lucide et ferme qui a su tenir le gouvernail au milieu des vagues qui assaillaient le PS. Il était discret, mais ses actes parlaient pour lui’’, témoigne Macky Sall. Selon lui, son ancien allié a arpenté les arcanes de la République ‘’patiemment, avec rigueur et talent’’. Ce qui fait dire à Macky Sall qu’Ousmane Tanor Dieng est une perte non seulement pour sa famille, mais également pour le PS.

‘’Il était un des plus éminents responsables de la coalition BBY. Il arrivait qu’on ait des divergences sur des sujets, mais en homme honnête, il me disait toujours : «Vous avez le dernier mot.» Pour répondre au message d’engagement d’Aminata Mbengue Ndiaye, Macky Sall rassure que sa reconnaissance envers les ‘’verts’’ ne fera jamais défaut dans ce compagnonnage.