Deux cent mille doses de vaccin anti-Covid ont été réceptionnées par le Sénégal, hier. Ces vaccins acquis auprès de la firme chinoise Sinopharm vont permettre la vaccination de la première cible, en attendant l’arrivée de 6 798 000 autres, dans les prochaines semaines.

Le Sénégal a reçu, hier, ses premières doses de vaccin contre la Covid-19. Ce premier lot de 200 000 doses, acquis sur budget propre, est destiné à faire face à l’urgence, sans attendre le déploiement du don, dans le cadre de l’Initiative Covax. Selon le président Macky Sall, qui a présidé la cérémonie de réception, l’urgence, aujourd’hui, c’est la protection du personnel de santé de première ligne dans la lutte contre la pandémie de la Covid-19. C’est aussi la protection de personnes âgées de plus de 60 ans et celles vivant avec des comorbidités. ‘’Ce sont ces trois catégories qui constituent des cibles prioritaires pour lesquelles on voudrait commencer la vaccination’’, souligne-t-il.

Le chef de l’Etat de préciser que tout ce qui a été fait en matière de vaccination, dans la lutte contre la Covid-19, est conforme aux meilleurs standards dans le monde. A l’en croire, les vaccins que le pays a acquis sont validés au plan international. En plus, ils ont suivi, pour leur acquisition, des recommandations rigoureuses de leur comité d’experts sur la vaccination. ‘’Je suis fier de nos experts. Nous leur faisons entièrement confiance. Parce qu’ils sont parmi les meilleurs et leur expertise est sollicitée au-delà de nos frontières. Ici, c’est la science qui s’exprime et qui éclaire notre rôle. Ce que nous faisons, depuis le début de la pandémie, c’est d’écouter, de suivre et de soutenir ce que dit la science, à travers nos experts. Il n’y a donc aucune raison de s’inquiéter, de douter ou de spéculer sur les vaccins anti-Covid qui, du reste, sont utilisés depuis plusieurs semaines par les pays développés’’, prévient le président de la République.

De l’avis du chef de l’Etat, ces vaccins sont reçus dans d’excellentes conditions. Du conditionnement au transport, tous les standards internationaux de conservation et de sécurité ont été observés. ‘’Ces exigences seront reconduites tout le long du circuit de distribution jusqu’aux lieux de vaccination les plus reculés du Sénégal. Nous disposons, en effet, dans chacun des 79 districts, de la chaine de froid nécessaire à la conservation des vaccins dans les meilleures conditions, avec plus de 1 700 réfrigérateurs dont 1 117 réceptionnés récemment. Tous ces équipements sont homologués par l’OMS et nous allons en acquérir d’autres qui permettront de conserver tous les types de vaccin’’, informe-t-il.

En outre, il a soutenu qu’il n’y a rien de nouveau, en matière de vaccin au Sénégal, car le Programme élargi de vaccination remonte à 1979 et couvre aujourd’hui 13 maladies. Le vaccin anti-Covid, donc, vient élargir et renforcer une stratégie vieille de 42 ans. Pour toutes ces considérations, il exhorte les cibles prioritaires, dans quelques jours, qui vont bénéficier de ce vaccin, à respecter les rendez-vous nécessaires afin de recevoir les deux doses requises pour une protection efficace.

6 798 000 doses attendues dans les prochaines semaines

En plus de ce lot, le chef de l’Etat annonce qu’ils ont déjà entamé le processus d’acquisition d’autres lots de vaccins, dans les toutes prochaines semaines. Pour un total de 6 798 000 doses qui, soutient-il, permettront d’entrer dans la phase de vaccination de grande masse. Dans la perspective de la vaccination de masse qui va débuter prochainement, le président Macky Sall a lancé un appel à toutes les populations pour une adhésion totale à la stratégie de vaccination.

‘’Nous combattons ensemble, depuis le début de la pandémie, notre ennemi commun qui menace notre santé et nos vies, qui nous a ravi des êtres chers. Aujourd’hui que nous avons l’arme nécessaire pour réduire la propagation du virus, voire son élimination, nous ne devons pas rater cette occasion. Mais il nous faut aussi continuer à respecter les recommandations sanitaires, notamment le port obligatoire du masque, les mesures d’hygiène et les gestes barrières’’, rappelle-t-il.

Sur ce, il exhorte le ministre de la Santé et de l’Action sociale et ses équipes à engager, sur le mode ‘’Fast-track’’, les opérations de vaccination sur l’étendue du territoire national. Cela, conformément à la stratégie nationale de vaccination déjà validée. ‘’Toutes les ressources nécessaires seront mobilisées pour vous appuyer, y compris nos forces de défense et de sécurité, dans l’esprit armée-nation. Vous avez, Monsieur le Ministre, toute ma confiance ; vous avez notre soutien’’, assure-t-il. Avant de rappeler que l’Institut Pasteur de Dakar produit, depuis plusieurs années, le vaccin contre la fièvre jaune. De ce fait, il se positionne pour intégrer le cercle restreint de laboratoires producteurs de vaccins anti-Covid.

Par ailleurs, le président de la République a souligné l’importance du combat engagé, depuis le début de la pandémie. ‘’Nous avons engagé avec foi et détermination une lutte sans merci contre une maladie devenue planétaire. Je voudrais encore une fois féliciter les personnels de santé pour leur engagement, leur détermination et leur dévouement. Je le dis avec fierté : nous abordons une autre étape de notre combat commun contre notre ennemi commun, une méthode porteuse d’espoirs’’. Cela, dit-il, avec ‘’la réception de ces 200 000 doses de vaccin anti-Covid acquises auprès de la firme chinoise Sinopharm et convoyées depuis Beijing par notre compagnie nationale Air Sénégal’’.

Cette acquisition a été facilitée par le président chinois Xi Jinping.

DESTINE AUX PLUS VULNERABLES

Le vaccin efficace à hauteur de 79 %

Les premières doses de vaccin reçues hier sont efficaces à hauteur de 79 %. Un pourcentage qui rassure, selon les experts, sur l’innocuité, la tolérance et l’acceptation par l’organisme.

Au moment où une partie de la population a peur de se faire vacciner, le pays a acquis ses premières doses. Elles viennent de la firme Sinopharm. Pour l’immunologue spécialiste en vaccin, le professeur Tandakha Dièye, il n’y a rien à craindre, car c’est un vaccin qui est atténué. Ce sont les procédés classiques de vaccins. Quand c’est atténué, les gens sont obligés de faire des essais : une phase, deux, pour voir si réellement cela ne cause pas de problèmes particuliers. Tout cela, dit-il, a été fait. Donc, ce vaccin, rassure le Pr. Dièye, a une bonne innocuité, ne pose pas de problème, a une bonne tolérance et accepté par l’organisme.

Après la vérification de l’innocuité, il y a l’évaluation de l’efficacité qui est très importante. ‘’On s’est rendu compte que ce vaccin est efficace à hauteur de 79 %. C’est magnifique. Parce que si vous regardez les normes de l’OMS, ils disent pratiquement tous qu’ils veulent un vaccin qui soit efficace au moins à 50 %. Si vous avez un vaccin efficace à 79 %, c’est très salutaire. On est satisfait de recevoir ce vaccin qui est homologué surtout en Chine et dans certains pays. Le Sénégal va être le 6e pays africain a commencé à recevoir les vaccins. Ce, après la Guinée, le Maroc, l’Algérie, l’Afrique du Sud et l’Egypte. C’est une très bonne victoire et cela rehausse le leadership du Sénégal en matière médicale, de recherche, mais également dans le domaine de la vaccination’’, renseigne le spécialiste.

A son avis, à ce jour, il y a 180 millions de doses de vaccin distribuées dans le monde. Il y a 6 millions de personnes qui ont été vaccinées. ‘’C’est extrêmement sérieux. C’est pour vous montrer que le monde s’est mis autour du vaccin, parce qu’ils ont vu des choses extraordinaires autour. Ils ont su que tout l’espoir repose autour. Ces vaccins sont sûrs et efficaces. Le problème de départ, c’est d’avoir la certitude que ce vaccin est sûr et ne posera pas de difficultés majeures. C’est une critique qu’on a eue, parce qu’autant de personnes vaccinées dans le monde, on n’a pas eu d’effets aussi graves, c’est quelque chose qui nous rassure’’, tranquillise l’immunologue.

A l’en croire, le Sénégal a eu une chance, parce que ces vaccins ont été donnés dans plusieurs pays du monde et qu’il n’y a pas de catastrophe. ‘’Rassurez-vous. Vous avez devant vous des gens qui sont des experts dans le domaine et des personnes bien fiables’’.

Pour sa part, le directeur de la Prévention, le docteur El Hadj Mamadou Ndiaye, qualifie cette acquisition de première victoire. Il soutient qu’il faut reconnaitre que toutes les épidémies, tous les fléaux du monde qui ont éprouvé l’humanité, ce sont les vaccins qui ont permis le soulagement. Sur ce, il est convaincu qu’avec l’arrivée du vaccin, le pays commence à entrevoir le bout du tunnel. ‘’Actuellement, il faut qu’on se batte pour que tout le monde puisse accéder à ce vaccin. Nous n’avons aucune inquiétude par rapport à la conservation. Dans toutes les structures sanitaires du pays, nous disposons de chaine de froid homologuée, capable de conserver les vaccins dans des températures optimales requises, allant de moins 20 degrés jusqu’à plus 8 degrés. Ces doses vont permettre, d’ici quelques mois, d’éviter les cas graves et décès observés’’, renseigne le Dr Ndiaye.

Dans la même veine, le professeur Tandakha Dièye souligne qu’ils ont un espoir immense, vis-à-vis de ces vaccins. ‘’Ce n’est pas un seul vaccin ; il y en aura d’autres qui vont arriver et qui vont nous aider à régler les problèmes de cette pandémie. Ce vaccin est un vaccin inactivé. Ça fait partie des vaccins classiques. Il y a d’autres vaccins qui sont beaucoup plus innovants. Le vaccin est l’arme qu’il faut pour éliminer cette Covid-19. Parce que tout le monde sait que, quand on parle de maladies infectieuses, on pense aux vaccins. Donc, si on reçoit ces doses, naturellement, c’est avec beaucoup de joie’’, appuie-t-il.

Avant d’indiquer qu’il faut dissiper les craintes de la population. ‘’Il faut qu’il y ait des vaccins dans tous les cas de figure. C’est la seule arme que nous avons pour réduire considérablement le nombre de morts. Cette deuxième vague fatigue tout le monde et tout le monde est inquiet. Il n’y a pas une famille tranquille. C’est bien que le chef de l’Etat mette de l’argent pour acheter ce vaccin pour sauver des vies sénégalaises’’, réconforte le Pr. Dièye.

VIVIANE DIATTA