La Journée nationale du nettoiement lancée ce week-end par le président de la République, a suscité un engouement auprès des populations sénégalaises qui se sont d’ailleurs largement mobilisées à cet effet. Dans toutes les localités du pays, des Cleaning Day ont été organisés pour rendre plus salubre l’environnement dans lequel nous vivons.

Cet élan de solidarité et d’engagement citoyen touche apparemment le président de la République. Macky Sall, dans un tweet lancé hier sur son compte, magnifie la forte mobilisation des populations. ‘’C'est par une mobilisation générale que nous forgerons l’image d’un nouveau Sénégal : plus propre dans ses quartiers, plus propre dans ses villages, plus propre dans ses villes ; en un mot un Sénégal ‘Zéro déchet’. Les Sénégalais l'ont bien compris’’, a écrit le chef de l’Etat.