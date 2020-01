Ces 16 et 17 janvier, la capitale togolaise, Lomé, accueille un sommet sur la lutte contre les faux médicaments. La présidence annonce la participation du Chef de l’Etat à cette rencontre. A cet effet, le Président Macky Sall quitte Dakar ce matin. Six présidents africains et beaucoup d’anciens chefs d’Etats sont attendus à ce sommet. D’après le ministre togolais en charge de la santé, Moustapha Mijiyawa, une déclaration commune, ‘’l’initiative de Lomé’’, sera faite à la fin du sommet.

Elle permettra de criminaliser ce trafic, avec l’introduction de nouvelles législations. En outre, après Lomé, Macky Sall ira, le 19 janvier, à Londres pour participer, le 20, au Sommet Grande Bretagne-Afrique sur l’investissement, qui regroupera, outre les représentants étatiques, plusieurs acteurs du secteur privé. Et le 21 janvier, il prendra part au forum économique de Davos pour rentrer le lendemain sur Dakar.