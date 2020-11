L’idylle entre Macky Sall et son nouveau président du Conseil économique, social et environnemental risque de durer le temps d’une rose. C’est la conviction du leader du Parti pour la construction et la solidarité (PCS). Boubacar Camara se prononçait hier dans l’émission ‘’Grand Jury’’ de la RFM, sur la nouvelle collaboration entre Idrissa Seck et Macky Sall.

Il pense que rien ne justifie cette alliance. Aux yeux de Boubacar Camara, la nomination du leader du Rewmi à la tête de cette institution a été la grande surprise de ce nouvel attelage gouvernemental. Il estime ainsi qu’à la place d’un poisson, le président de l’Alliance pour la République aurait pêché un espadon.

‘’Je vous le pronostique : la guerre va bientôt s'ouvrir entre Idrissa Seck et Macky Sall. Qu'est-ce qui peut justifier cette alliance ? Qu'est-ce qui a pu justifier qu'Idrissa Seck accepte cette alliance malgré toutes ses déclarations, malgré tout le suffrage qu'il a collecté ?", se demande-t-il. Le membre de la coalition Tabax s’interroge, en outre, sur les relations de confiance mutuelle entre les deux nouveaux alliés ainsi que les fondements de leur union.

Monsieur Camara en déduit qu’il n’y a aucune éthique dans ce ralliement. "Il ne faut pas accepter que Macky Sall ou un autre président réduise l'opposition à sa plus petite expression. Aujourd'hui, c'est le pouvoir qui est réduit à sa plus simple expression, parce que c'est un pouvoir de figuration. Et la dualité qu'il y avait entre Wade et Idy, on la verra bientôt entre Macky et Idy. Et on va encore perdre du temps", dit l’ancien membre de la coalition Jotna.