Les Lionceaux du basket des moins de 18 ans, entament leur premier stage préparatoire à la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Caire, Egypte 2020). Ils seront 25 à travailler avec leur coach, en attendant l’arrivée des expatriés.

Le sélectionneur de l’équipe nationale masculine de basket des moins de 18 ans veut construire une équipe de qualité, en perspective de l’Afrobasket-2020 (Caire, 1er-10 décembre). Il l’a tenu ce discours, hier, au lendemain de la publication de la liste des présélectionnés pour le stage préparatoire à la prochaine Coupe d’Afrique des nations des U18.

Interrogé au téléphone d’’’EnQuête’’ sur la convocation de 25 basketteurs locaux, à un mois de la compétition, le technicien soutient que sa décision s’inscrit dans une logique de donner l’opportunité aux jeunes d’intégrer la sélection et de représenter dignement leur pays. ‘’Ce que nous visons, c’est de ratisser large pour avoir un groupe de qualité. Nous avons commencé par un stage national. Nous avions enregistré la participation d’une centaine de jeunes venant de plusieurs régions. Cela nous a poussés à convoquer 25 parmi eux pour donner la chance à tout un chacun. Donc, nous continuons le travail qu’on a déjà entamé’’, a-t-il indiqué au bout du fil.

Pour le directeur technique régional de basket de Louga, la construction d’une équipe compétitive nécessite l’implication des expatriés. Il a souligné que la pandémie de Covid-19 a retardé l’arrivée des joueurs évoluant en Europe et en Amérique. ‘’Le groupe va diminuer à la fin de la phase d’internat et on travaillera avec un nombre plus restreint, pour avoir la qualité requise. Le reste, composé d’expatriés, est attendu. Mais je leur conseille de travailler dur, pour qu’on puisse avoir un groupe de qualité. Il reste beaucoup de choses à faire et on aura besoin de faire des raccourcis par rapport aux expatriés. Nous les attendons, parce qu’ils feront 10 à 11 jours avec nous, avant que l’équipe définitive ne rallie Le Caire.

L’ancien coach de Louga basket club avoue qu’il sera difficile d’établir une liste finale mixte (locaux et expatriés) de 12 joueurs. ‘’Le coach peut se tromper, mais le plus important, c’était d’établir des critères de sélection. C’est ce que j’ai fait avec mes assistants. Nous avons ratissé large et le travail va continuer avec des séances d’entraînement en internat et en externat, les mercredis et les vendredis, pendant deux semaines’’, ajoute-t-il.

Concernant l’objectif du Sénégal à l’Afrobasket des moins de 18 ans, le sélectionneur pense qu’il y a lieu de limiter les ambitions, malgré le statut de finalistes sortants de ses protégés. ‘’Une équipe qui a joué une finale de l’Afrobasket est toujours attendue. Il s’y ajoute que nous ne jouons pas aussi avec le même effectif. C’est pourquoi je dis, par rapport à l’objectif, la barre ne sera pas placée plus haut. Cela veut dire qu’on ne vise pas la finale. Il y a lieu de redéfinir les objectifs en fonction des matches. Ce que nous visons pour l’instant, c’est de faire partie des quatre meilleures équipes, en jouant les demi-finales. Une fois là-bas, tout reste possible’’, rappelle le technicien.

Pour rappel, le Sénégal avait perdu la finale de l’Afrobasket-2018 (76-48) contre le Mali.

OUMAR BAYO BA