L’appel des talibés pour la commémoration du Magal de Touba a eu lieu samedi passé. Le khalife général des mourides a sacrifié à la tradition et demandé aux fidèles qui feront le déplacement de respecter les gestes barrières. Il a aussi parlé de la poursuite des travaux du complexe islamique Cheikhoul Khadim, de l’université et adressé des remerciements au chef de l’Etat.

Le Magal de Touba, qui célèbre le départ en exil de Cheikhoul Khadim, aura lieu le mardi 6 octobre 2020. La date a été rendue publique par le khalife général de la communauté mouride, Serigne Mountakha Mbacké. D’après le guide spirituel des mourides, ce mois du Safar, grâce à l’exil de Serigne Touba, est devenu un mois de sacrifice, de partage et de fierté. ‘’Nous devons lui rendre hommage et le remercier pour tout ce qu’il a entrepris envers Dieu et son Prophète (PSL). Serigne Touba doit être notre priorité. Nous lui devons reconnaissance’’.

Le khalife général recommande aux fidèles de réciter le Coran et les ‘’Xassaides’’ de Serigne Touba, ce jour.

S’exprimant sur la pandémie de la Covid-19, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a rappelé le respect des gestes barrières et exhorté les uns et les autres à suivre à la lettre les consignes édictées en la circonstance par les spécialistes de la santé. Serigne Mountakha de dire : ‘’Je n’ai aucune crainte. Seul Dieu décidera de cette pathologie. Cette maladie cessera d’exister, lorsque Dieu l’aura décidé.’’

S’agissant de la construction du complexe islamique Khadim Rassoul, le khalife général des mourides, après avoir remercié les fidèles pour leur dévouement et leur abnégation, les a invités à poursuivre cet élan pour l’achèvement des travaux, d’autant que plusieurs bâtiments sont déjà finis.

Lors de son adresse aux fidèles, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké a vivement remercié le président de la République pour la sollicitude dont il fait montre à son égard. Pour le khalife général des mourides, ‘’cette collaboration entre le spirituel et le temporel est salutaire. Je lui en suis reconnaissant. Mais tous les efforts qu’il déploie, il le fait pour Serigne Touba. Il ne ménage aucun effort pour participer et nous soutenir dans le travail que nous faisons pour Serigne Touba. C’est la raison pour laquelle nous lui serons toujours reconnaissants’’.