La veuve de Cheikh Béthio Thioune, fondateur du mouvement Thiantacoune, n’aura pas le droit d’organiser des rassemblements à Mbour, où elle espérait célébrer en grande pompe le Magal. L’autorité préfectorale évoque des risques de confrontation. D’où la décision de Sokhna Aida Diallo de renvoyer ses ‘’disciples’’ chez eux.

A Mbour, où elle espérait trouver refuge, Sokhna Aïda Diallo devra se contenter de sa demeure personnelle, à Médinatoul Salam, pour fêter, mardi, le grand Magal. La veuve de Cheikh Béthio Thioune avait déposé une demande d’autorisation auprès de l’institution préfectorale, en vue d’organiser une manifestation sur la voie publique. Elle a été refusée par l’arrêté préfectoral n°001226/DMB daté d’hier.

Le préfet de Mbour, Mor Talla Tine, justifie cette non-autorisation par ‘’des raisons évidentes de sécurité liées à l'impératif de préservation de l'ordre et de la quiétude’’. De ce fait, il souligne que ‘’cette manifestation ne peut, en aucun cas, se tenir sur la voie publique’’. Car, poursuit le préfet de Mbour : ‘’Je porte à votre connaissance, poursuit-il, que les renseignements dont je dispose font état de menaces réelles d'infiltration, de sabotage et de risques certains de confrontation.’’

Ainsi, après Ngabou où elle a célébré, l’année dernière, la commémoration de l’appel du fondateur du mouridisme, c’est Médinatoul Salam qui ferme son espace public à l’épouse du défunt guide des Thiantacounes. Ce lieu si cher à Cheikh Béthio Thioune, où une partie des disciples de cette branche du mouridisme souhaitait l’enterrer. Et surtout, l’endroit où il célébrait ses ‘’thiant’’ (cérémonies de chants religieux) légendaires.

Si Sokhna Aïda Diallo ne sera pas présente à Ngabou, c’est la volonté du khalife général des mourides qui lui a interdit de participer au Magal et ‘’d’organiser des manifestations et rassemblements ou encore de monter des bâches pour regrouper des gens’’ sur les terres saintes de Touba et ses environs. Tel que l’a dit, il y a peu, le responsable moral du Dahira Safinatoul Amane, Serigne Modou Lô. Cette structure est en charge de veiller à l’application stricte des directives du chef des mourides.

Présents refusés par Touba

Cette fermeté du khalife s’explique par le fait que la dame en question tarde à appliquer sa recommandation de se ranger derrière le fils aîné de Cheikh Béthio Thioune et de lui faire allégeance. En effet, il existe une rivalité pour perpétuer l’héritage de fondateur du mouvement Thiantacoune. Mais pour le responsable moral du Dahira Safinatoul Amane, ‘’ceux qui ne respectent pas ces interdits et recommandations (du khalife) ne sont pas reconnus comme mourides en bonne et due forme’’. En plus, les présents qu’elle a envoyés au leader religieux, tradition de Cheikh Béthio Thioune à la veille de chaque Magal, ont été refusés.

Ainsi, deux dangers planent sur l’organisation de rassemblements par la veuve du guide des Thiantacounes : qu’elle subisse des représailles de disciples soucieux de faire respecter l’interdiction du khalife général des mourides ou que des fidèles de Serigne Saliou Thioune décident de s’attaquer à ces manifestations. Et dans les deux cas de figure, des précédents ont déjà eu lieu avec de gros incidents.

Toutefois, Sokhna Aïda Diallo reste maitresse chez elle. Elle y détient le droit de recevoir des invités comme tout citoyen. Mais même dans ce cas de figure, elle devra, selon l’autorité, respecter quelques règles.

Se voulant clair et compris, le préfet précise : ‘’Au cas où elle (célébration du Magal) doit être organisée dans votre domicile, comme vous l'avez envisagée au cours de nos échanges dans mon bureau, le 3 octobre 2020, je vous invite au respect des prescriptions ci-après : se garder de tout débordement sur la voie publique, quelle que soit sa forme : rassemblements, attroupements, processions, tentes, bâches, parking, espaces cuisine, entre autres ; bannir toute forme de sonorisation, notamment les chants, le tam-tam, les haut-parleurs, la musique, etc. ; limiter le nombre de participants, afin d'éviter les accidents liés à la bousculade.’’

La directive de Sokhna Aida à ses partisans

Avec une demeure qui s’étale sur deux hectares, la veuve de Cheikh Béthio Thioune devrait quand même disposer d’assez d’espace, chez elle, pour ne pas empiéter sur l’espace public. Malgré cela, la troisième épouse de feu Cheikh Béthio Thioune a intimé à ses fidèles de célébrer la tradition de Cheikh Ahmadou Bamba de rendre grâce au Seigneur, chez eux, en se conformant aux directives du khalife général des mourides. Dans un enregistrement audio fait en son nom, elle demande à chaque disciple, « où qu’il soit, de venir prendre sa part du Magal et retourner chez soi, aussi loin que cela puisse être et célébrer la commémoration dans sa propre maison, selon les recommandations de Serigne Mountakha Mbacké. Que ceux qui étaient déjà venus à Médinatou Salam prennent leur part et rentre célébrer le Magal chez eux, conformément aux recommandations du Khalife général des mourides ».

