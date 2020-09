Magal Touba

L’opérateur de téléphonie Sonatel compte jouer sa partition dans la célébration du prochain Magal de Touba, prévu le 6 octobre prochain. Ainsi, il s’agira pour le groupe de renforcer son dispositif technique mis en place pour le bon déroulement des communications.

Dans un communiqué, la Sonatel explique que ce dispositif ‘’se traduit par un meilleur écoulement du trafic téléphonique mobile et Internet avec comme innovation majeure pour ce Magal les extensions réalisées sur 100 km de réseau fibre optique pour les abonnés résidentiels et entreprises à Touba, la couverture réseau en 4G de l’autoroute «Ila Touba», la diffusion de l’évènement en direct sur Internet avec la mise à disposition de liaisons spécialisées très haut débit et de flux illimix pour le comité d’organisation, le déploiement de la connectivité dans les espaces presse pour appuyer les journalistes devant couvrir le grand Magal’’.

Aussi, ‘’cette année, avec le contexte particulier lié à la Covid-19, la Sonatel et son partenaire le groupe Kirène soutiennent le comité d’organisation à travers la mise à disposition de 200 000 masques aux pèlerins et de moyens techniques pour la communication sur le respect des gestes barrières’’, indique la note.