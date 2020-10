Magal Touba

Le Magal de Touba sera célébré mardi prochain. Les structures étatiques et non étatiques, en plus les bonnes volontés, se bousculent au portillon de la cité religieuse, pour remettre des masques, des gels hydro-alcooliques et autres contributions pour aider au bon déroulement de cet événement religieux qui draine des millions de personnes. C’est dans ce cadre que s’inscrit la visite d’une délégation du Programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles).

Elle a remis hier au président du comité d’organisation du Magal, par ailleurs porte-parole du khalife général des mourides, 12 000 bouteilles d’eau minérale, 10 000 masques et 1 200 boites de gels hydro-alcooliques. ‘’Nous intervenons dans la ville de Touba. Nous sommes en train de faire des réalisations dans le domaine de la voirie, de l’éclairage public et du drainage des eaux pluviales. Nous essayons d’apporter notre expertise à nos collègues de Touba Ca Kanam pour leur permettre de réaliser des choses à Touba, parce que c’est dans l’intérêt de toute la communauté mouride’’, a indiqué le coordonnateur technique et chef de délégation du jour, Mamadou Diassé.

A noter que Promovilles devait investir 16,18 milliards de francs CFA dans la région de Diourbel, pour financer la réalisation d’infrastructures. L’information a été donnée lors d’un comité régional de développement tenu en 2019 à Diourbel et présidé par le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale Mansour Faye. Il s’agit d’un programme de voirie qui devait être réalisé à Diourbel sur 10,9 km, à Mbacké sur 1,3 km et à Touba sur 12,6 km.