Magal Touba 2020

Le Magal de Touba, qui marque le départ en exil du fondateur de la confrérie mouride, va se dérouler dans la première quinzaine du mois d’octobre. En direction de cet événement religieux, le khalife général des mourides a instruit Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mouhamadou Fadel Mbacké d’organiser des journées de prières. Cette année, le grand Magal va se dérouler dans un contexte particulier.

Lequel est marqué par la propagation de la pandémie du coronavirus, solidement installé au Sénégal depuis près de six mois. Pour que cette édition, réunissant des millions de fidèles venus des quatre coins du monde se déroule dans les meilleures conditions, le khalife général recommande des journées de prières à compter du dimanche 23 août prochain jusqu’à la veille du Magal.

Selon Serigne Mor Mbacké (fils de Serigne Fallou Mbacké,) le khalife général, Serigne Mountakha Mbacké appelle à l’organisation de séances de récital de Coran dans les lieux de culte du pays et à l’étranger. ‘’Chaque grande école coranique peut lire le Coran 3 fois le matin et le soir dans la mesure du possible ; chaque petite école coranique est chargée de revisiter ledit livre 2 fois le matin et le soir. Pour ce qui est des ‘daaras’ avec un effectif très réduit, ils peuvent en faire une seule lecture’’, a déclaré Serigne Mor Mbacké qui demande à tout le monde de formuler des prières pour lutter contre cette pandémie.