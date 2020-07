Le ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires était, hier, à Keur Massar, pour s’enquérir de la situation, 24 heures après l’incendie des locaux de la mairie. Oumar Guèye a promis des sanctions contre les auteurs.

L’incendie volontaire et criminel de la mairie de Keur Massar ne restera pas impuni. C’est une promesse du ministre des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires qui s’est rendu sur les lieux, hier, pour apporter son soutien au maire Moustapha Mbengue.

En effet, les marchands ambulants de la localité, dans une furie destructrice, ont violemment manifesté, avant-hier nuit, et mis le feu aux locaux de la mairie. Depuis, les gendarmes sont entrés en action et une dizaine de personnes ont été arrêtées.

Le ministre Oumar Guèye considère ces actes comme inacceptables, étant entendu qu’il s’agit d’un bâtiment administratif, un symbole de l’État. ‘’Ceux qui ont commis ce forfait seront naturellement poursuivis. Déjà, un certain nombre ont été identifiés et la justice va s’appliquer dans toute sa rigueur. On ne peut pas tolérer ce genre de comportement, quels qu’en soient les motifs. On ne s’attaque pas à un édifice étatique, dans une République. Il y a d’abord un incendie, des vitres des bureaux cassés, des archives détruites. On ne peut pas qualifier ce qui a été fait. C’est intolérable’’, a martelé le ministre. Qui ajoute que le maire lui a dit que les vandales n’ont pas accédé à l’état civil. ‘’Sinon, qu’adviendrait-il, si tel avait été le cas ? Cela aurait été extrêmement grave, si le feu avait accédé aux archives’’.

Le ministre de prévenir : ‘’En tout cas, l’État prendra toutes ses responsabilités et les mesures pour que pareille situation ne puisse plus se reproduire à l’avenir. Le maire m’a dit que c’est presque la troisième fois que cela arrive. Ce n’est pas acceptable. Plus jamais ça. Ceux qui tenteront de le refaire sauront d’avance à quoi s’en tenir. Nous sommes dans un Etat de droit ; on ne va plus accepter cela.’’

A ceux qui soutiennent que les manifestants ont pu semer le désordre, parce qu’il y a une seule brigade de gendarmerie dans la localité, le ministre a rétorqué : ‘’La commune pourrait avoir 7 brigades ; mais si les vandales viennent et saccagent, pendant un temps éclair, avec des actions préméditées, personne n’y pourrait rien. Je pense que le véritable problème est de se retourner vers ces gens qui ont fait cela avec toute la solidarité de la nation, comme un seul homme, pour condamner ces genres d’actions. Personne ne peut justifier ce qui s’est passé ici.’’

CHEIKH THIAM