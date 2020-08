Docteur Ibrahima Dia a été élu adjoint au maire de Limoges en France, lors des dernières élections municipales françaises. Notre compatriote, qui a en charge les relations avec l’Afrique, décline sa feuille de route.

Lors du second tour des élections municipales françaises, qui a eu lieu le 28 juin dernier, Dr Ibrahima Dia a été élu adjoint au maire de Limoges en France. En plus de cela, il est le conseiller en charge des relations avec l’Afrique. Il a décliné pour ‘’EnQuête’’ sa feuille de route pour le continent noir.

‘’Notre rêve est de participer, demain, à la restauration de l’Afrique. Que le continent le plus riche au monde arrête d’abriter les hommes les plus pauvres au monde. Ceci est un objectif essentiel qui appartient à tout Africain’’, fait-il savoir. Il s’attèlera, dans ses nouvelles fonctions, à poursuivre le travail déjà entamé. Entre autres chantiers, il y a cette convention liant la ville de Limoges à celle de Bakel. Il compte poursuivre la dynamique enclenchée depuis déjà bien longtemps.

Toujours dans le cadre des partenariats avec le Sénégal, le travail entamé sur la réhabilitation des tirailleurs sénégalais va se poursuivre.

‘’On va aussi poursuivre notre collaboration avec Madagascar sur la problématique de l’eau. Sur ce point, nous nous sommes rencontrés ici avec toutes les parties prenantes. Nous sommes en discussion avec une ONG basée au Sénégal qui compte organiser un grand colloque sur l’économie sociale et solidaire. Ce projet, qui a été proposé à la direction internationale, est en train d’être étudié. Voilà un ensemble d’éléments qui vont constituer l’ébauche d’un programme de travail dans le cadre de la délégation relative à l’Afrique’’, explique-t-il.

Agé de 43 ans, Dr Ibrahima Dia est titulaire d’un Doctorat en droit international des Droits de l’homme. Il est aussi enseignant en droit pénal, en droit des étrangers et droit des affaires. Acteur de la recherche, il seconde le professeur Jean François Akansji Kombé de la Sorbonne à l’Institut panafricain de prospective et Droits de l’homme (Ipap).

Etabli en France depuis 19 ans, le natif de Tivaouane, avec des origines pulaar du Fouta, tient profondément à ses racines, d’où sa proximité avec le leader du Daande Lenol, Baaba Maal. Mieux encore, il est le président de l’Association des Sénégalais du Limousin et aussi président du mouvement Génération Sénégal émergent (GSE) créé en 2014. Dans le cadre social, Dr Dia préside la structure universitaire Jurist’plus formation, qui œuvre dans la lutte contre le décrochage des compatriotes et des Africains plus ou moins impactés par les rigueurs de l’enseignement supérieur à l’étranger.

CHEIKH THIAM