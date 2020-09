Le nouveau représentant des arbitres au Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF), Malang Diédhiou, a exprimé son souhait de travailler pour un arbitrage de qualité, à travers une bonne formation des hommes en noir.

Travailler pour avoir un arbitrage de qualité, sera le défi majeur de Malang Diédhiou, nouveau représentant des arbitres au sein du Comité exécutif de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Le colonel des douanes remplace, depuis mercredi dernier, feu Amadou François Guèye, décédé en mai dernier, au sein du Comité exécutif, sur décision de la FSF.

Après le constat de la vacance du poste, depuis le décès de M. Amadou François Guèye, Malang Diédhiou est désigné, sur la base de l’article 34 des statuts de la FSF et sur la base des discussions au sein du Comité exécutif, comme représentant des arbitres durant le restant du mandat fédéral’’, indique un communiqué de la FSF.

L’ancien juge central a réagi sur sa nouvelle fonction, après avoir reçu sa notification, en déclinant sa feuille de route axée sur une formation solide des hommes au maillot noir. ‘’La qualité de l’arbitrage est notre objectif et on ne peut pas avoir un arbitrage de qualité sans une bonne formation. Le concept de l’arbitrage moderne fait appel à des prédispositions comme l’utilisation de la Var, l’analyse des vidéos et une compréhension globale du football moderne’’, indique-t-il.

Pour lui, l’atteinte de cet objectif principal passera d’abord par une étroite collaboration entre la Commission centrale des arbitres et ses démembrements, à savoir le département national d’arbitrage, les commissions régionales des arbitres (Cra) et les sous-Cra. Il compte également mettre en place une sous-commission de formation technique et physique.

Pour l’instructeur d’arbitres à la Confédération africaine de football (Caf), cette nouvelle entité va s’appuyer sur les assesseurs et instructeurs techniques sénégalais pour assurer la formation des arbitres au plan national.

L’inspecteur des douanes envisage aussi de continuer le travail entamé par ces prédécesseurs (Badara Mamaya Sène et Amadou François Guèye) dont le résultat est marqué par un arbitrage performant depuis quelques années. ‘’Nous devons insister aussi bien sur la formation de nos arbitres que de nos instructeurs et assesseurs pour que l’arbitrage sénégalais soit un label de réussite’’, a-t-il ajouté.

L’arbitre central à la retraite souhaite, par ailleurs, que ses pairs lui fassent confiance et l’élisent à la tête de la CCA en 2021 pour qu’il puisse travailler sur la catégorisation à l’horizon 2025. ‘’J’ai un mandat d’une année pour le moment, mais je souhaite qu’on me donne confiance en 2021. Cela me permettra de dérouler le programme pour voir des arbitres d’élite, de jeunes prometteurs et autres. Ce travail permet à tout un chacun d’arbitrer convenablement dans sa catégorie. Ça sera également l’occasion pour nous de procéder à la catégorisation des instructeurs et assesseurs. Mais cette catégorisation ne signifie pas exclusion, c’est plutôt pour s’assurer qu’il est à son niveau pour aider les arbitres à s’améliorer’’, précise-t-il.

Malang Diédhiou n’a pas manqué de rappelé que la CCA est un démembrement de la fédération sénégalaise de football. A ce titre, elle ne peut pas travailler de manière solitaire. C’est pourquoi il compte œuvrer en étroite collaboration avec les fédéraux sur l’organisation régulière des séminaires de formation de mise à niveau et la résolution des retards de paiement des honoraires des arbitres.

Malang Diédhiou, devenu arbitre international de football en 2008, a pris part à toutes les compétitions majeures de la Fifa et de la Caf : Coupe du monde sénior, Coupe du monde des moins de 20 ans, Mondial des moins de 17 ans, Jeux olympiques 2016, Coupe du monde des clubs, Coupe d’Afrique des nations, Ligue africaine des champions et Coupe de la Caf. Le douanier a anticipé sa retraite en 2018, après ses prestations à la Coupe du monde Russie-2018 où il avait dirigé trois rencontres dont un huitième de finale (Belgique-Japon). L’ex-premier sifflet sénégalais avait également pris part à la petite finale (Angleterre-Belgique) en qualité d’arbitre de réserve (quatrième arbitre).

Après avoir rangé le sifflet, Malang Diédhiou a été élevé au grade d’inspecteur d’arbitres à la Fifa et à la Caf.

OUMAR BAYO BA