Le président du Grand parti, Malick Gakou, était hier au chevet de la population de la commune de Djidah Thiaroye Kao, en banlieue dakaroise. En effet, à travers sa fondation Maternité solidaire, il a remis au poste de santé El Hadj Ousmane Kaira de ladite localité un don de 2 500 kits d’accouchement. Selon lui, cet important lot de matériel est destiné aux maternités des deux postes de santé de la commune. ‘’Cette activité n'a rien de politique.

Vous savez que chaque année, 3 000 femmes meurent en donnant la vie. On s'est dit qu'il est temps qu'on se mobilise pour éradiquer ce fléau qui décime des familles sénégalaises. Nous espérons revenir ici, pour d'autres dons de ce genre. Il est inadmissible et inacceptable que des femmes meurent en donnant la vie. Vous savez tous que dans cette zone, les moyens sont dérisoires. Donc, on a décidé de faire face, en apportant nos pierres à l’édifice’’, a expliqué M. Gakou. En marge de la rencontre, la presse a voulu savoir si les rumeurs annonçant le soutien du Grand parti au président Sall sont fondées.

Avant même que M. Gackou ne réponde, des jeunes de sa formation politique locale, très excités, ont commencé à scander, pendant plusieurs minutes "Demou niou. Si opposition bi la gnouy dess" (on ne rejoint pas le pouvoir, nous allons rester dans l'opposition". Après cette scène, leur leader a juste déclaré ‘’avoir entendu leur message’’. Malgré l'insistance des journalistes, il n'a pas voulu parler de politique, prétextant que ce n'est pas l'objectif de sa visite.