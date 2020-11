Les données collectées au mois d’octobre 2020 ont révélé un taux de malnutrition aiguë modérée de 1,3 % dans le département de Thiès. Ce qui fait dire au coordonnateur national de la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM), Abdoulaye Kâ, qu’à Thiès, la situation ‘’n’est pas du tout inquiétante’’.

Les habitants du département de Thiès n’ont pas de problème de malnutrition. Les indicateurs y sont au vert, avec une prévalence de malnutrition aiguë modérée de 1,3 %. Malgré cette tendance baissière, la Cellule de lutte contre la malnutrition (CLM), avec le soutien de l’Union européenne et de l’Agence italienne de coopération pour le développement, a décidé de ne pas baisser la garde. Ces entités étaient, hier, à Grand Thiès, dans la commune de Thiès˗Ouest, pour effectuer une remise de farine enrichie destinée aux enfants de moins de 5 ans.

Même si le niveau de malnutrition a connu une régression dans le département de Thiès, le coordonnateur national de la CLM invite tous les acteurs à la poursuite des actions de sensibilisation et de prévention, afin qu’il n’y ait pas d’enfants malnutris. ‘’A travers le Programme de renforcement de la nutrition (PRN), nous recevons des données tous les trimestres que nous obtenons à partir des campagnes de dépistage. La dernière campagne que nous avons menée dans le département de Thiès nous donne un niveau de malnutrition de 1,3 %. Au niveau du site de Grand-Thiès, on ne parle plus de malnutrition sévère. Sur 2 220 enfants dépistés en 2020, nous avons eu seulement 13 cas de malnutrition aiguë modérée. Et ces 13 cas font partie des 1,3 % que nous avons recensés globalement dans le département de Thiès. Au niveau de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 1,3 %, c’est une situation au vert. On peut dire que dans le département de Thiès, nous sommes au vert’’, s’est réjoui Abdoulaye Kâ.

De plus, rappelle˗t˗il, lors de la dernière campagne, plus de 700 mille enfants ont été dépistés à travers le pays, pour un niveau de malnutrition de 2,5 %. Et la région qui a le niveau de malnutrition le plus élevé est Kolda avec une prévalence de 5 %.

Le patron de la CLM précise que ces résultats obtenus sont satisfaisants et ‘’représentent un soulagement’’ pour tous les acteurs qui s’activent dans la lutte contre la malnutrition. Avec la pandémie de Covid˗19, le coordonnateur national de la CLM s’attendait à ce que la malnutrition s’accentue, du fait de l’arrêt des activités au niveau communautaire.

Cependant, il se dit heureux de constater que tout va pour le mieux dans le département de Thiès. Avec le semi-confinement, ajoute-t-il, plus de 250 000 enfants sénégalais ont reçu, chacun, l’équivalent de 3 kg de farine améliorée, soit 1 kg par mois. Dans ce processus de distribution, l’État du Sénégal a mis à la disposition des enfants une quantité de 225 tonnes. Les partenaires précités ont apporté un soutien de 7 tonnes de farine. Tout comme le coordonnateur de la CLM, le chef d’équipe du Programme emploi et croissance inclusive à la délégation de l’Union européenne au Sénégal indique que la distribution de farine qui sera effective dans six régions du pays, va permettre à la fois de lutter contre la malnutrition, en offrant la possibilité aux mamans de diversifier et d’enrichir l’alimentation de leurs enfants.

‘’La malnutrition est un enjeu clé pour la santé des populations et pour le développement économique du pays. Pas simplement la santé. Elle est un enjeu qui se traite à des niveaux différents. Il peut s’agir de la qualité des aliments, de la diversification de ces aliments, comme il peut s’agir aussi de tout un ensemble de précautions que les mamans peuvent apprendre à pratiquer pour préserver les enfants de situations de malnutrition. Tout cela pour créer une santé meilleure pour la population’’, poursuit Stéphane Devaux, faisant part de la disponibilité de l’Union européenne à poursuivre sa collaboration avec l’État du Sénégal, à travers la Cellule de lutte contre la malnutrition, en vue d’éradiquer totalement ce phénomène d’ici à quelques années.

