Selon le président d’honneur de l’Association nationale de la presse sportive (ANPS), la proposition de Gianni Infantino d’organiser la Can tous les quatre ans participe à valoriser cette compétition. Il a aussi indiqué que le football a connu une mondialisation à laquelle l’Afrique ne peut pas échapper.

‘’Je fais partie de ceux qui pensent que ce n’est pas une très mauvaise chose. A mon avis, ça revalorise cette Can. Je pense que si on organise cette compétition tous les quatre ans, les gens vont mieux la prendre plus au sérieux. Ça sera à l’image des Européens qui organisent leur compétition tous les quatre ans. C’est l’Amérique du Sud qui a une périodicité assez fantaisiste, parce qu’on a vu qu’ils ont organisé leur Copa America deux années successives, alors que c’est la plus vieille des compétitions continentales.

‘’Les professionnels évoluant en Europe ne diront pas non’’

‘’L’autre chose importante, c’est que les footballeurs professionnels évoluant en Europe ne diront pas non, dans la mesure où ils seront moins sollicités. Dans le football mondial, il y a deux compétitions majeures : la Coupe du monde et la Coupe d’Afrique. Donc, ils sont très sollicités actuellement avec la Can de deux ans. Je pense que ça règlera leur problème. Ce sont les clubs qui payent et c’est eux qui commandent dans une certaine mesure, même si la Fifa a trouvé des fenêtres pour permettre aux équipes nationales de gérer la compétition. La prochaine Can prévue en hiver va créer beaucoup de problèmes. Les clubs vont libérer leurs joueurs, certes, mais certains vont trainer les pieds pour rejoindre leurs sélections respectives. C’est un moyen de valoriser le football local aussi. Les meilleurs footballeurs africains et sud-américains sont en Europe. C’est pourquoi je disais tout à l’heure que le football est mondialisé. Je ne pense pas que ça soit une mauvaise chose.

‘’Maintenant, quand est-ce qu’il faut commencer ? Je crois que les trois prochaines Can sont déjà attribuées. Il y a le Cameroun, ensuite la Côte d’Ivoire et la Guinée. Je ne sais pas comment ils vont faire avec la Côte d’Ivoire et la Guinée. Est-ce qu’ils vont leur dire de revoir le calendrier ? Je ne sais pas. Il faudrait que l’Afrique se batte pour que la Fifa donne plus de moyens au football africain, afin qu’il puisse investir dans le football local. Et revoir aussi la périodicité.’’

Omar Bayo BA