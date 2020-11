L’entente entre le président de la République, Macky Sall, et le nouveau président du Conseil économique, social, et environnemental (Cese) Idrissa Seck, remonte-t-elle à plus loin que l’on ne croit ? Mamadou Lamine Diallo semble le penser.

Dans sa ‘’QES TEKKI’’ d’hier, le président du mouvement Tekki se rappelle qu’’’après la manifestation de Mankoo Wattu Senegaal (coalition regroupant des opposants) de 2016 contre le scandale Sall-Timis de spoliation de notre pétrole, Idrissa Seck a lancé l’idée du Cos-Petrogaz reprise aussitôt par Macky Sall. J’avais pris bonne note et je l’ai souligné.

Cela m’avait paru curieux. Et par la suite, on l’a constaté, Mankoo Wattu Senegaal s’est désintéressée de la question du vol de notre gaz par Timis et ses acolytes sénégalais pour tomber dans le piège électoraliste de la confirmation et de la refonte du fichier électoral, le premier décembre 2016’’. Un retour sur le passé qui interroge.

Intégré dans cette coalition à la veille des élections législatives de 2017, le leader de Rewmi était-il une taupe du président de l’APR depuis le début ? Sans l’affirmer directement, la réflexion de Mamadou Lamine Diallo se fonde sur une logique qui peut avoir tout son sens. Car, observe-t-il, ‘’ceux qui ont aidé Macky Sall dans l’opposition à résister momentanément au scandale Timis et à la vidéo de la BBC qui l’a démasqué dans le monde entier, vont être récompensés et participer au partage du butin en étant passé par le trou noir du Dialogue national’’.