Le président de la République était invité à afficher, avec les manifestants de samedi, à la place de la Nation, son désaveu de la position affichée par son homologue français sur les caricatures du Prophète Mohammad. Mais il a brillé par son absence.

Dakar n’avait plus connu pareils rassemblements de personnes, depuis très longtemps. Samedi, c’est une véritable marée humaine qui a engloutie la place de la Nation, pour répondre à l’appel du Rassemblement des Sénégalais contre l’islamophobie (RSI). Cette organisation, qui rassemble plus de 125 associations islamiques, a dénoncé l’islamophobie en Europe (particulièrement en France) et crié son désarroi face aux propos du président français Emmanuel Macron, qui réclame le droit au blasphème contre le Prophète de l’Islam. Ceci, avec le soutien de milliers de Sénégalais venus exiger le respect pour Mouhammad, être cher à plus d’un milliard six cents millions de musulmans à travers le monde.

Présent en France, il y a deux ans, pour participer à la marche de soutien à la liberté d’expression organisée après les attentats contre le journal satirique ‘’Charlie Hebdo’’, le président de la République Macky Sall était invité à se joindre au rassemblement. Mais le chef de l’Etat ne s’est pas présenté à la place de la Nation. Un choix pour lequel Mame Makhtar Guèye dit ‘’prendre acte’’.

‘’Nous lui avons adressé une correspondance pour qu’il puisse participer à défense de l’honneur du Prophète. Mais nous n’avons eu aucune réaction de sa part ou des autorités qui le représentent’’.

Cependant, le leader de l’ONG Jamra se rappelle qu’en 2017, après avoir marché contre les attentats qui avaient frappé ‘’Charlie Hebdo’’, ‘’nous avions organisé une manifestation anti-‘Charlie’. On l’avait invité et il s’était fait représenter par son Premier ministre, parce qu’indisponible. Cette fois-ci, nous ne pouvons pas dire pourquoi le président de la République n’a pas répondu à notre appel’’.

Cela n’a pas empêché les Sénégalais de sortir. Plus de 3 heures durant, les manifestants ont scandé, dans le calme, le nom d’Allah et celui de son dernier prophète. Sur beaucoup de pancartes, l’on pouvait lire : ‘’Respect à mon prophète’’. Pour Mame Makhtar Guèye, un des organisateurs, ‘’le président Emmanuel Macron a déclaré que la France ne renoncera pas aux caricatures. C’est lui qui a provoqué la furie du monde arabo-musulman. Le Sénégal qui organise tout le temps des cérémonies religieuses en hommage au prophète n’a pas le droit de rester derrière. Car tous les musulmans sont une seule et même communauté, selon le Coran.’’

‘’Nous avions déposé, rappelle le leader de Jamra, le 26 octobre, une lettre de protestation à l’ambassade de France au Sénégal. C’est en raison du Gamou que nous n’avions pas pu tenir cette manifestation. Mais c’est l’imam Ahmad Dame Ndiaye, Président de la Ligue des imams et des oulémas du Sénégal, qui a rassemblé toutes les organisations de défense des intérêts religieux autour du Rassemblement des musulmans contre l’islamophobie. Toutes les confréries étaient représentées, même l’Eglise’’, revient-il sur une manifestation qui a même surpris ses organisateurs.

S’il se garde de donner les chiffres sur le nombre de personnes présentes sur les lieux, il retient que la place de la Nation jusqu’au champ de courses, était noire de monde. L’on pouvait aussi noter la présence de personnalités de la société civile comme l’activiste Guy Marius Sagna ou encore de l’opposant politique Ousmane Sonko.

‘’Emmanuel Macron doit s’excuser’’

Les protestations ont éclaté en réaction aux déclarations du président Macron défendant le droit à la caricature au nom de la liberté d’expression, après la décapitation, le 16 octobre, par un islamiste, d’un enseignant français qui avait montré à ses élèves des caricatures du Prophète de l’islam, en plein procès de l’attentat de 2015 contre ‘’Charlie Hebdo’’.

Pour Mame Makhtar Guèye, il était important de montrer à Emmanuel Macron que ‘’s’il veut être le porte-drapeau de l’intégrisme laïc, nous sommes prêts à relever le défi. Car il s’en est pris à un être que tous les musulmans considèrent plus important que leur propre vie’’.

A la suite des premières contestations, Emmanuel Macron a tenté d’apaiser la colère qui monte dans le monde musulman en assurant comprendre, dans un entretien à la chaîne Al-Jazeera, que des musulmans puissent être ‘’choqués’’ par les caricatures de Mouhammad. Mais en dénonçant des ‘’manipulations’’ et un ‘’violence’’.

Toutefois, rien n’y fait, pour le leader de l’ONG Jamra. Car, estime-t-il, ‘’le président Macron a offensé plus de 1,6 milliard de musulmans dans le monde. La seule manière d’arrêter ces élans de contestation dans le monde, est qu’il s’excuse’’.

Après ce succès éclatant, Mame Makhtar Guèye assure qu’ils vont prendre le temps d’évaluer. ‘’Nous allons nous réunir pour faire une évaluation de la manifestation de samedi. Nous n’excluons rien. Si notre combat nécessite de lancer un appel au boycott des produits français, nous le ferons, Inch Allah’’. Selon ses membres, le Rassemblement des Sénégalais contre l’islamophobie va quant à elle perdurer pour s’attaquer à d’autres questions sociales et sociétales : l’avortement, le statut des maîtres coraniques, la drogue, etc.

Lamine Diouf