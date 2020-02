Mame Matar Gueye

A ceux qui lui demandent de faire profil bas, le vice-président de l’ONG Jamra rétorque, sans ambages, sur sa page Facebook, qu’il n’arrêtera que ‘’lorsque Jamra, de concert avec ses 34 partenaires de la coalition And sameu jiko-yi, fera annuler et déchirer les 16 récépissés scandaleusement délivrés par l'État du Sénégal aux associations d'homosexuels et de lesbiennes’’. Rappelant qu’il avait fourni ‘’des preuves irréfutables’’ au ministre de l'Intérieur, en novembre dernier, il lâche une nouvelle bombe, à propos du financement de ces associations.

‘’Jamra continuera - et que les associations de «goordjiguènes» le sachent bien ! - à exiger la suppression de ces récépissés qui vous ont récemment permis de percevoir indûment (fausses déclarations d'objet social, en violation du Code des obligations civiles et commerciales), de la part du Premier ministre canadien via l'ambassade du Canada, une subvention de 185 millions’’, lit-on dans la note. Selon M. Guèye, ces derniers ne sont pas plus méritants que ces milliers de braves jeunes diplômés sans emploi, qui courent sans cesse derrière d'hypothétiques financements de projets.