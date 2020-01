Aphone depuis quelques mois, le ministre Mame Mbaye Niang a retrouvé la voix. Il était hier l’invité de l’émission Faram Facce de la Tfm. Entre autres questions qui lui ont été posées, celle de la hausse du prix de la facture de l’électricité. Le chef de Cabinet du Président Macky Sall a tout simplement repris l’argumentaire de ce dernier, martelant que rien ne justifie les marches de protestation, d’autant que cette hausse est catégorielle. Pour lui, l’amalgame est contreproductif, en ce sens que les couches les plus démunies ne sont pas concernées, alors qu’elles sont les plus nombreuses.

« Mais si vous avez des climatiseurs, des ordinateurs, des machines à laver, etc, il est normal que cette hausse s’applique à vous », a-t-il déclaré. Dans la même veine, il croit savoir que les distributeurs de flyers arrêtés ne l’ont pas été sur la base de ce seul fait. Mame Mbaye Niang soupçonne une tentative de déstabilisation du régime et le pouvoir ne saurait laisser faire.

Par ailleurs, il a fait savoir que la défenestration de Moustapha Diakhaté est compréhensible, dans la mesure où, ce dernier a fait preuve d’indiscipline. Il s’est inscrit en faux avec son ex camarade de parti selon qui les structures à l’Apr ne sont ni plus ni moins qu’abstraites. « A l’Apr, toutes les structures fonctionnent normalement et Diakhaté avait la possibilité de poser ces préoccupations à l’interne ». Et de poursuivre et déclarant que les infos faisant état de personnalités en phase avec Diakhaté et le soutenant dans sa posture sont « totalement fausses ». Sur la volonté prêtée au Président Sall de briguer un 3ème mandat, il n’a pas voulu s’y étendre outre mesure, parce que « tout a été dit à ce sujet ».

FÉLIX NZALÉ