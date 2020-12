Le 29 novembre dernier, après avoir livré un match XXL contre Southampton (3-2) en Premier League, l'attaquant de Manchester United Edinson Cavani (33 ans, 6 apparitions et 3 buts en Premier League cette saison) avait déclenché une polémique en répondant "gracias negrito" (littéralement "merci petit noir") à un message de félicitations sur Instagram.

Depuis, malgré le retrait rapide de son commentaire sur les conseils de son club, l'Uruguayen fait l'objet d'une enquête de la Fédération anglaise. Et l'instance a demandé ce jeudi à Cavani de rendre des comptes pour une phrase jugée "insultante", "abusive" et "inappropriée", peut-on lire. Et ce avant le 4 janvier prochain. L'ancien Parisien risque trois matchs de suspension, à moins que l'organisation ne fasse preuve de clémence, comme cela avait été le cas pour Bernardo Silva (Manchester City) et Dele Alli (Tottenham), suspendus un match pour des raisons similaires la saison passée.

…Varane et Upamecano toujours ciblés

Afin de présenter un onze compétitif et capable de lutter pour le titre lors de la saison 2021-2022, Manchester United compte renforcer quatre postes en particulier l'été prochain, annonce le Manchester Evening News. Malgré des finances resserrées en raison des pertes liées à la crise sanitaire du Covid-19, les Red Devils veulent un latéral droit, un défenseur central, un milieu défensif et un ailier.

Conscient des difficultés à attirer des renforts de poids en janvier, le club mancunien se projette déjà sur l'été à venir avec des noms bien connus. Notamment en défense où Manchester rêverait toujours d’attirer l’arrière français du Real Madrid Raphaël Varane (27 ans et 12 matchs en Liga cette saison) ou son compatriote du RB Leipzig Dayot Upamecano (22 ans, 11 matchs et 1 but en Bundesliga cette saison). Deux joueurs ciblés de longue date.