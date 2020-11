Après la défaite de Manchester United face à Arsenal (0-1) dimanche en Premier League, l'ancien joueur des Red Devils Roy Keane a été très critique envers MU en déplorant notamment un manque de leaders dans cette équipe. Devant les médias ce mardi, le capitaine mancunien Harry Maguire (27 ans, 8 matchs et 1 but toutes compétitions cette saison) a répondu à l'Irlandais.

"Je n'ai pas vu ses commentaires. Car, a fortiori après un mauvais résultat, on n'a pas envie d'ajouter encore plus de négatif à tout ça. Nous restons positifs et je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de leaders dans cette équipe. Je suis le capitaine et je ressens beaucoup de leadership autour de moi, aussi bien venant du staff que des joueurs. C'est certain, il y a beaucoup de leaders dans cette équipe", a assuré l'international anglais.