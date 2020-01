Lancé l'été dernier, le feuilleton Paul Pogba (26 ans, 7 matchs en Premier League cette saison) à Manchester United va durer encore plusieurs mois. Si un départ cet hiver n'aura pas lieu pour le milieu de terrain français, qui se remet d'une opération à la cheville, son agent Mino Raiola ouvre la porte à un transfert l'été prochain.

"Tout le monde sait que les objectifs des parties (Pogba et Manchester United) n'ont pas été atteints ces dernières années. (...) Il faudra donc voir cet été si Paul rentre toujours dans les plans de Manchester United et si Manchester United rentre toujours dans les plans de Paul", a indiqué le représentant à Sky Sports.

"Pour le moment, il doit retrouver la santé et après mon rôle sera de rendre les deux parties, si c'est possible, heureuses. Si elles ne le sont pas, il y a plusieurs façons de régler le problème", a poursuivi Raiola. Pogba n'a plus qu'un an et demi de contrat avec MU et sera en bonne position pour forcer son départ dans six mois.