Avant de retrouver son ancien club Manchester United en 8e de finale de la FA Cup, le joueur de Derby County Wayne Rooney (34 ans) s’est remémoré quelques bons souvenirs de son passage chez les Red Devils (de 2004 à 2017), et notamment l’importance de son ex-entraîneur Sir Alex Ferguson dans sa carrière. "Son management humain est le meilleur que j’ai vu. Je me rappelle toujours que, étant encore gamin, je me disputais à chaque mi-temps avec lui. Constamment.

Je me rappelle avoir pensé : 'pourquoi il ne me lâche pas ? Il y a des joueurs bien pire que moi sur le terrain'. Mais plus tu vieillis, plus tu réalises ce qu’il faisait", a souligné l’Anglais pour The Guardian. "Par exemple, il venait me crier dessus parce que je dribblais, ce que je ne fais pas vraiment... enfin, je dribblais plus qu’aujourd’hui à l’époque. Mais pour des joueurs comme Nani, cela trottait dans leur tête et ils se disaient : 'peut-être que je ne devrais pas autant dribbler'. Mais si Sir Alex avait parlé à Nani comme il me parlait, il se serait mis à pleurer et n’aurait jamais pu revenir sur le terrain !".