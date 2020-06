Le procureur fait libérer les 16 manifestants interpellés Ce samedi 30 mai, une partie de la population de la commune de Cap Skirring a organisé une manifestation publique qui a occasionné de graves troubles à l’ordre public, en dépit de l’interdiction du sous-préfet de Cabrousse. Selon un communiqué de la gendarmerie parvenu hier à notre rédaction, au Cap Skirring, les manifestants ont envahi ‘’illégalement’’ la place publique de la commune où se déroulait la distribution de l’aide alimentaire d’urgence, en début de matinée. Devant des manifestants composés essentiellement de jeunes déterminés à en découdre et opposant une violente résistance, d’après le document, la brigade de gendarmerie de Cap Skirring a fait usage de la force pour rétablir l’ordre sur réquisition du sous-préfet. Faisant preuve toutefois de calme et de discernement, les commandants de brigade et du peloton spécial ont agi de façon ‘’progressive’’ et ‘’proportionnelle’’, dans le cadre des dispositions de la loi 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et la loi 70-37 du 13 octobre 1970. Le bilan des opérations est de 3 blessés évacués à l’hôpital de Ziguinchor du côté des manifestants et de 3 autres du côté des gendarmes de la brigade. Deux véhicules de l’unité ont été endommagés. Selon la note, 16 manifestants interpellés pour participation à une manifestation interdite, attaque et résistance avec violences et voies de faits envers la force publique ont été, par la suite, relaxés sur instruction du parquet de Ziguinchor. De ce fait, renseigne la note, ‘’Le Haut-Commandant de la gendarmerie nationale appelle les populations au calme et au respect des mesures édictées par les autorités administratives, conformément aux lois et règlements en vigueur’’, lit-on dans le communiqué. CHEIKH THIAM