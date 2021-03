Hier, l’arrestation du chef de l’opposition pour trouble à l’ordre public a donné lieu, hier, à violents heurts entre les partisans du Pastef et les forces de l’ordre. Le rond-point Liberté 6 et Castors ont été transformés en un champ de bataille, pour la circonstance.

Des pierres qui jonchent la chaussée. Des pneus brûlés çà et là. Tel était le décor visible hier entre le rond-point Liberté 6 et Castors. Il y a eu des manifestations sur tout cet axe. Les jeunes militants ont tenu, ainsi, à s’insurger contre l’arrestation du leader du Pastef/Les patriotes Ousmane Sonko. Mais les évènements ont été très vite maitrisés par les forces de l’ordre. Ils ont pu disperser les manifestants et faire régner l’ordre.

Il n’empêche, pendant le petit moment qu’ont duré les heurts, seule la circulation n’a pas été gênée. Les jeunes ont aussi saccagé la banque CBAO de Castors.

Un des manifestants, un étudiant en droit, dit lutter pour la sauvegarde de la démocratie. Il est convaincu qu’il y a complot dans cette affaire de viols et de menaces de mort. De plus, dénonce-t-il une entreprise de musellement de l’opposition sénégalaise et des Sénégalais. Ce qu’il trouve grave.

Un autre manifestant, Daouda Kassé, trouvé aux abords de la banque CBAO à Castors qui a été saccagée, dénonce, lui, la gestion du pays. Il pense que les nombreuses arrestations notées dernièrement relèvent de l’injustice. Il pense que la liberté d’expression est restreinte au Sénégal.

Matar Cissé (Stagiaire)