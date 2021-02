Hier, de violents affrontements ont opposé les Forces de l’ordre et des manifestants sur l’avenue Cheikh Anta Diop. Le Clos Normand, qui se trouve tout près, a perdu sa case de spectacle, à cause d’un incendie provoqué par les lacrymogènes des policiers.

Les affrontements entre les policiers et des manifestants sur l’avenue Cheikh Anta Diop, hier, n’ont pas épargné le clos Normand. La case spectacle de ce lieu de loisirs qui se trouve tout près de l’Institut de formation en administration et en gestion d’entreprise (Iface) est réduite en cendres. D’après l’un des trois employés, qui étaient sur place, au moment où le feu s’est déclenché, vers 15h 20 mn, ‘’les grévistes étaient au niveau de la ruelle qui va de l’Iface à l’avenue Cheikh Anta Diop. Ils lançaient des pierres, et en riposte, les policiers lançaient des lacrymogènes. C’est là qu’un lacrymogène est tombé sur la case en paille, et elle a pris feu », explique-t-il.

D’ailleurs, les quelques lacrymogènes qui ont atterri sur le gazon du terrain de foot dudit lieu, au moment où les flammes emportaient la case, ont eu le même effet. Malgré ces nombreux dégâts, les hostilités se poursuivaient. Vers 16h 05mn, un groupe de manifestants a surgi du côté du bâtiment de l’Iface, avec des pierres dans les mains pour attaquer les policiers se trouvant sur la route. Ces derniers ont riposté en lançant encore des grenades lacrymogènes. Et en voilà encore trois qui atterrissent dans Clos Normand dégageant de la fumée qui est venue s’ajouter à celle s’échappant de la Case en flammes.

Sur le terrain de foot et côté du bâtiment près de la case réduite en cendre, des débris de grenades lacrymogènes sont dispersées çà et là. D’après cet employé, cette case de spectacle contenait un nombre important de chaises, des tables, du matériel de sport et plein d’autres choses. « Tout s’est brûlé », dit-il.

Les Sapeur-Pompiers n’ont pas fait signe

L’employé informe également que, depuis que le feu s’est déclenché, ils ont appelé les sapeurs-pompiers qui ne sont pas venus. Ainsi, la case resto a complément brulé. « Nous nous sommes débrouillés avec les extincteurs, les tuyaux d’arrosage et quelques gardiens qui sont dans les parages nous ont aidés à maitriser le feu. Mais cela n’a pas suffi à épargner la case », dit-il. En effet dans un bâtiment jouxtant la case brulée, on y aperçoit trois bouteilles d’extincteurs vide, les tuyaux d’arrosage utilisés et qui ont permis d’éteindre le feu. Heureusement que le bâtiment principal, qui abrite un bar et une bibliothèque, a pu être sauvé. « Le premier réflexe que nous avons eu, dit cet employé, a été de couper l’électricité. Donc le bâtiment n’a pas été touché », renseigne-t-il.

Le clos Norman est un lieu de spectacle. L’endroit abrite un terrain de foot, de tennis, mais également une case de spectacles.

Ibrahima Minthe (stagiaire)