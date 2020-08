Le ministre Mansour Faye a effectué une visite au marché central de Kaolack, hier, où il a annoncé le démarrage imminent des travaux de réfection. Le dernier incendie qui l’a ravagé a été particulièrement violent, rendant lesdits travaux urgents.

Le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, s’est rendu hier à Kaolack et a visité le marché central de Kaolack, ravagé il y a quelques jours, par un violent incendie. Il a annoncé que ‘’les travaux de renouvellement’’ du marché vont bientôt démarrer. ‘’Certainement, sous peu de temps, les travaux, en tout cas relatifs à ce renouvellement du marché, vont démarrer’’, a-t-il déclaré. Soulignant que le site de recasement, de même que l’argent est disponible et que l’architecte est connu.

La mairesse Mariama Sarr a confirmé et précisé que le marché est retenu parmi ceux qui ont été ciblés dans le cadre du Programme de modernisation des marchés doté d’un budget de 70 milliards F CFA.

Dans ce sens, le ministre a révélé qu’il y a des marchés en cours de construction ou en phase de finition, notamment ceux de Diourbel, Tilène à Ziguinchor et Syndicat de Pikine.

En soutien aux sinistrés, le ministre a remis une enveloppe de 50 millions F CFA au gouverneur de la région de Kaolack. ‘’J’ai remis l’enveloppe de 50 millions F CFA au gouverneur de la région Alioune Badara Mbengue qui en fera le nécessaire, faire le dispatching. Le recensement en cours permettra de mieux avoir des données fiables’’, a-t-il soutenu. L’accompagnement, a-t-il ajouté, naturellement, est symbolique.

‘’La vétusté des marchés pose problème’’

Le ministre a, en outre, pointé du doigt la problématique de la vétusté des marchés. Il a lancé un appel à la responsabilisation de chacun pour que ces endroits puissent être des endroits bien entretenus, afin d’éviter ce genre de sinistre. ‘’Il est tout à fait possible de le faire, en réalité. Nous avons tous constaté et compris que dans les marchés, les branchements clandestins sont une évidence. Mais il faudrait que la population puisse s’organiser, pour que des règles puissent être établies, en tout cas pour un bon environnement qui puisse nous éviter ces genres de chocs’’, a déclaré Mansour Faye. Selon qui, il revient aux commerçants et différents acteurs de protéger les clients qui viennent acheter.

AIDA DIENE