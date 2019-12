La Journée du ministère du Développement communautaire, hier, à la 28e édition de la Foire internationale de Dakar, a été l’occasion, pour le ministre Mansour Faye, de définir les stratégies pour régler les inégalités sociales.

Selon le ministre du Développement communautaire, de l’Équité sociale et territoriale, Mansour Faye, le développement communautaire ne se limite pas seulement à des bourses, à réaliser des ouvrages hydrauliques ou à l’électrification rurale. Ce sont des déterminants. D’autres paramètres beaucoup plus importants, dit-il, touchent strictement les populations au niveau de la base.

Ainsi, il est important d’intégrer toutes les préoccupations pour apporter des solutions idoines, afin d’amener ces populations à se sentir partie intégrante de la société. ‘’C’est ce travail qui nous attend. C’est vrai, il va falloir définir des stratégies. Mais celles-ci sont des actions à mettre en œuvre. Parce que c’est ce que les populations comprennent et regardent. J’interpelle les agents, les techniciens pour la réalisation de tous ces aspects’’, a-t-il lancé hier, à la Foire internationale de Dakar (Fidak) où son département a organisé une journée sur le thème ‘’Le développement communautaire : instrument de lutte contre les disparités sociales et territoriales’’.

Selon le ministre, le point sur lequel ils doivent réfléchir, c’est la mise en harmonie de l’ensemble de ces outils opérationnels développés à partir du sectoriel. ‘’C’est ce travail qu’il faut réaliser dans un temps bien déterminé. Il ne faudrait pas se pencher sur des théories qui seront mises en œuvre dans 10 ou 15 ans. Nous ne serons plus là. Il faut que nous soyons en mesure d’apprécier nous-mêmes, dans un temps bien déterminé, ce que nous sommes en train de réaliser. C’est cela l’urgence’’, précise M. Faye. Qui met l’accent sur le renforcement de la loi sur la protection sociale.

Pour lui, c’est aussi une mission de faire en sorte que cette loi sur la protection sociale soit une réalité. Mais pas, soutient-il, une loi qui va rester dans les tiroirs. Ou une loi dont le décret d’application ne soit pas pris en compte.

Organisation de conférences territoriales harmonisées

Par ailleurs, Mansour Faye souligne que le développement communautaire n’est pas un concept nouveau. A travers le ministère, l’objectif est de rendre cohérent l’ensemble des outils opérationnels mis en œuvre et d’apporter des solutions aux populations. D’abord, à travers l’équité sociale, principalement concentrée sur la question des bourses, la Cmu, l’équité territoriale, entre autres. ‘’Il faut apporter des solutions à partir des préoccupations des populations. Les résultats sont palpables, à travers l’indice du capital humain qui est de 42 % pour le Sénégal. Quand on parle d’indice, c’est principalement dû à l’éducation et à la santé. Le taux d’accès à l’électrification rurale est de 52 %. Ce pourcentage découle, non seulement des politiques d’équité territoriale, mais également à travers du Pudc’’.

Pour régler tous ces problèmes, le ministère compte organiser des conférences territoriales harmonisées. ‘’Cela va nous servir de diagnostic. On va faire des diagnostics plus complets, pour apporter des solutions aux préoccupations des populations. C’est-à-dire impliquer les populations au niveau de la base. Ne pas venir, par exemple, leur apporter des solutions préfabriquées’’, annonce Mansour Faye.

VIVIANE DIATTA