Le ministre Mansour Faye s’est avancé, hier, sur ses accusations contre Ousmane Sonko et a fait volte-face en ce qui concerne l’Ofnac. Le leader des Patriotes lui a répondu dans la foulée.

Par médias interposés, le ministre du Développement communautaire, de l’Equité sociale et territoriale, Mansour Faye, et le député Ousmane Sonko continuent de se lancer des piques.

Hier, lors d’un point de presse, l’autorité gouvernementale a tenu à répondre à celui qui l’accuse de falsifier la vérité. ‘’Revenant sur les propos de M. Sonko, lors de sa sortie de ce mercredi 30 septembre, durant laquelle il nie l’existence de l’audience que je lui avais accordée sur sa demande, allant jusqu’à m’interpeller sur la date, le lieu et le témoin en question, je tiens à préciser que cette audience a bel et bien eu lieu dans les locaux de Délégation générale à la protection sociale et à la solidarité nationale que je dirigeais à l’époque, sise à la rue Parchappe et ce, devant un haut fonctionnaire de l’Etat et magistrat de profession’’, a déclaré Mansour Faye.

Le ministre ajoute n’attendre que le signal d’Ousmane pour rendre public l’élément sonore qui confirme ses propos et l’objet de cette rencontre.

Sonko avait également demandé au ministre d’aller répondre à l’Office national de lutte contre fraude et la corruption (Ofnac) et de faire preuve de transparence quant à la gestion des 69 milliards d’aide alimentaire d’urgence.

En effet, l’organe de contrôle a ouvert une enquête sur ladite gestion. Cependant, selon Mansour Faye, l’Ofnac n’est pas habilité à convoquer un ministre. ‘’Je voudrais tout d’abord rappeler que l’agent de l’Etat que je suis a l’obligation de se soumettre à tous les organes de contrôle habilités et compétents à contrôler le travail qui m’a été confié. L’Ofnac a été créé par le président de la République pour la bonne gouvernance. Si la loi lui confère le droit de convoquer un ministre, j’irai répondre. Mais, de ce que je sais, la loi ne le lui permet pas’’, a-t-il indiqué.

La réponse du leader de Pastef/Les patriotes n’a pas tardé. ‘’Je vous autorise à immédiatement publier, afficher, divulguer, partager… tout élément écrit, sonore, visuel à votre disposition. Par respect pour les Sénégalais, allez répondre à l’Ofnac de votre gestion ténébreuse. Vous avez beau faire diversion, tôt ou tard, vous vous en rendrez compte ainsi que tout votre cartel au pouvoir’’, lit-on sur sa page Facebook.