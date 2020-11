Le khalife général de Médina Baye, Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse, a répondu avec diplomatie aux détracteurs de l’islam, lors de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (PSL), jeudi soir, à Kaolack.

Hier, Médina Baye a renoué avec la tradition. Les fidèles ont pris d’assaut la cité religieuse. Le khalife de Médina Baye a profité de l’occasion pour répondre aux attaques contre l’islam.

‘’Ils nous imposent leur liberté de faire et d’agir. Ils peuvent nous apprendre leurs langues et d’autres choses qui leur sont propres, mais ils ont des limites sur le plan spirituel. Et sur ce point, on n’a rien à apprendre d’eux’’, a tonné Cheikh Mouhamadou Mahi Niasse. Avant d’exhorter la jeunesse sénégalaise, en quête de connaissance, de ne pas tomber dans le mimétisme. Après son allocution, Baba Lamine Ibrahima Niasse a retracé la vie et l’œuvre du Prophète Mouhamed (PSL).

‘’Le Prophète Mouhamed (PSL) dont la bonté était incommensurable, la grandeur illimitée et le don du pardon inestimable, est une référence au niveau mondial et ses enseignements ne sont pas à négliger. Il ne cessait de prier pour que le bon Dieu apporte sa miséricorde à ses prochains et a toute l’humanité’’, a-t-il déclaré. Soutenant que ‘’tous ses enseignements étaient d’une richesse inestimable. Le Prophète Mouhamed (PSL) a toujours œuvré pour la paix. Son altruisme n’est plus à démontrer. Donc, le Maouloud que nous célébrons, qui commémore sa naissance, nous le faisons avec plaisir, car c’est Dieu, en premier, qui a célébré la naissance du prophète. L’islam est une religion de paix et ce sont ces valeurs que le prophète incarne’’, a-t-il ajouté. Les zikr des fidèles ont accompagné cet enseignement de Baba Lamine Ibrahima Niasse.

Lors de la fermeture du Burd à Leona Niassène dans la grande mosquée, Cheikh Tidiane Oumeyma Niasse avait donné le ton en fulminant contre la déperdition des valeurs et interpellé les guides religieux dans ce combat. ‘’Je l’avais dit au khalife général des tidianes Babacar Sy Mansour, lors de sa dernière visite à Kaolack, qu’il est temps que les guides religieux prennent leurs responsabilités et montent au créneau’’. Ce faisant, il avait proféré des menaces contre la France et ses acolytes et laissé entendre qu’ils n’auront jamais gain de cause.

Il faut dire que, malgré le contexte de Covid-19, les talibés sont venus de partout pour passer cette fête avec la famille religieuse de Médina Baye, plus précisément celle de Cheikh Al Islam Cheikh Ibrahima Niasse. Le khalife a remercié les délégations venues du Tchad, du Soudan, du Burkina Faso, d’Amérique, du Niger, de Gambie, d’Afrique du Sud, du Ghana, de Côte d’Ivoire, etc.

AIDA DIENE