Pour la réussite de la marche de protestation pacifique du collectif Ñoo Lank prévue aujourd’hui à la place de la Nation, Yoonu Askan Wi appelle non seulement ses militants à la mobilisation, mais aussi toutes les populations sénégalaises.

‘’Tous et toutes à la marche du 10 janvier 2020, à l’appel du collectif Ñoo Lank’’. C’est l’appel émis hier par le Mouvement pour l’autonomie populaire/Yoonu Askan Wi. Le porte-parole dudit parti, Madièye Mbodj et ses camarades, dans une déclaration rendue publique hier, engagent l’ensemble du peuple sénégalais, dans la pluralité de ses composantes, à participer massivement à cette manifestation pacifique pour en faire un évènement de grande envergure susceptible de contribuer à faire reculer davantage le régime ‘’anti-peuple de Macky Sall’’.

Pour eux, cette manifestation devra constituer un baromètre important dans la lutte pour la défense, par le peuple lui-même, de ses intérêts fondamentaux, au plan social et économique, tout comme au plan des conquêtes démocratiques plus générales. C’est une occasion pour le peuple, disent-ils, d’exiger le retrait de la hausse du prix de l’électricité, la libération immédiate et sans condition de tous les ‘’otages’’ du palais, la cessation des interdictions de manifestations populaires et le respect des droits démocratiques et constitutionnels, l’arrêt des violences policières contre les manifestants et les journalistes.

Madièye Mbodj et ses camarades de YAW estiment ainsi que les citoyens sénégalais sont légitimement fondés dans leur refus d’être les agneaux du sacrifice, ‘’au moment où les 6 000 milliards siphonnés sur nos ressources pétrolières par Frank Timis et ses compères sénégalais, les 94 milliards subtilisés sur le titre foncier 1451/R par de hauts responsables de l’Etat-parti APR-BBY, les dizaines de milliards d’intrants agricoles détournées au profit de prétendus ‘grands producteurs’ ou les 9 000 milliards de l’énorme dette publique du Sénégal, pour ne citer que ces quelques exemples, servent à enrichir une caste de prédateurs professionnels au service de la domination impérialiste ainsi que de leurs intérêts personnels et de clan’’.

Dans ce contexte, avertissent-ils, ‘’les interdictions répétées de manifestations tout à fait arbitraires et anticonstitutionnelles, sous des prétextes éculés du genre ‘troubles à l’ordre public et risques d’infiltration’, ou non respect des dispositions du tristement fameux ‘arrêté Ousmane Ngom’, hier pourtant unanimement rejeté, ne font que conduire les masses révoltées, les jeunes en particulier, à intensifier leur résistance légitime’’

ASSANE MBAYE